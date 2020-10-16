Екатерина Кухар – откровенно о своих формах: Ягодицы, как у Дженнифер Лопес

16 октября 2020 17:20 Юлия Крутиева
Екатерина Кухар – откровенно о своих формах: Ягодицы, как у Дженнифер Лопес
Прима-балерина Катерина Кухар
пресс-служба Нового канала

Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, какое прозвище ей досталось в студенческие годы.

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Признавайтесь, кто из вас копировал поведение и манеры кумира? Ну, чтобы хоть немного походить на него. Ведь сходных внешних данных вы не имели. Уверены, что также часто брали имена звезд как прозвище. А вот известной балерине Екатерине Кухар ничего придумывать не пришлось. Потому что ее одногруппники сами назвали ее в честь американской актрисы Дженнифер Лопес. За что танцовщице досталось такое прозвище, она рассказала в шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

Все балерины должны быть плоскими, – рассказывает Екатерина. – Во время занятий мы должны были становиться ровно в профиль у центрального станка. Тогда я очень комплексовала, потому что видно мою пятую точку. Ее формы были очень заметными. Сердце сильно билось и появлялся румянец на щеках.

Прима-балерина Катерина Кухар с супругом Александром Стояновым / пресс-служба Нового канала

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Из-за аппетитных форм Катю прозвали Дженнифер Лопес. За кулисами шоу муж балерины Александр Стоянов признался: недавно жена вернулась к таким формам.

Во время карантина в ее ягодицы зашло три килограмма, – говорит Александр. – Но Катя всегда заботится о своей фигуре, поэтому быстро сбросила лишнее.

Включайте шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале. Будет жарко. Узнаете еще больше подробностей о жизни звезд!

Напомним,

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