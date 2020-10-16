Екатерина Кухар – откровенно о своих формах: Ягодицы, как у Дженнифер Лопес
16 октября 2020 17:20
Прима-балерина Катерина Кухар
пресс-служба Нового канала
Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, какое прозвище ей досталось в студенческие годы.
«Хто зверху?» (Новый канал).
Все балерины должны быть плоскими, – рассказывает Екатерина. – Во время занятий мы должны были становиться ровно в профиль у центрального станка. Тогда я очень комплексовала, потому что видно мою пятую точку. Ее формы были очень заметными. Сердце сильно билось и появлялся румянец на щеках.
Прима-балерина Катерина Кухар с супругом Александром Стояновым / пресс-служба Нового канала
Во время карантина в ее ягодицы зашло три килограмма, – говорит Александр. – Но Катя всегда заботится о своей фигуре, поэтому быстро сбросила лишнее.
Включайте шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале. Будет жарко. Узнаете еще больше подробностей о жизни звезд!
Напомним,