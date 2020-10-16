Супер Топ-модель по-украински: на участницу реалити напали в метро
Неприятная ситуация заставила Настю Леухину задуматься о своем поведении и пересмотреть взгляды на жизнь перед возвращением в модельное реалити.
К Суперсезону, премьера которого состоится 16 октября, Настя переосмыслила свое поведение и воспользовалась вторым шансом, чтобы доказать: она стала другим человеком. А подтолкнула ее к этому неприятная ситуация.
Когда я смотрела на себя в «Топ-модели по-украински», было стыдно, как никогда. У меня было время осознать свое поведение – Вселенная сработала максимально жестко по отношению ко мне. Помимо хейта и угроз в сети у меня были стычки вживую, – призналась участница модельного реалити Нового канала. – Однажды я спускалась на эскалаторе в метро и услышала крики девушки: «Как ты могла позволить себе такое поведение?» Потом эта же девушка схватила меня за голову и повалила на пол, начала бить головой о бетон. Ее оттащили с клоком моих волос.
Серьезных травм Настя не получила, но взгляды на жизнь пересмотрела.
Для меня это было резкое озарение – поняла, что что-то делаю в жизни не так, если мне такое прилетает. Не хочу говорить, что изменилась – хочу показать. Никакой дичи, для меня на проекте будет только работа,– пообещала ХТЗ.
Действительно ли Настя изменилась, увидите в Суперсезоне модельного реалити. Премьера «Супер Топ-модели по-украински» – уже сегодня, 16 октября, в 19:00 на Новом канале!
Напомним,