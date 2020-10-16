Супер Топ-модель по-украински: на участницу реалити напали в метро

16 октября 2020 16:30 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: на участницу реалити напали в метро
Супер Топ-модель по-украински: участница реалити Настя Леухина
пресс-служба Нового канала

Неприятная ситуация заставила Настю Леухину задуматься о своем поведении и пересмотреть взгляды на жизнь перед возвращением в модельное реалити.

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Настя Леухина по прозвищу ХТЗ из третьего сезона «Топ-модели по-украински» – одна из самых скандальных участниц за всю историю модельного реалити Нового канала. Колкости в свою сторону от нее слышала буквально каждая девушка на проекте, а с некоторыми скандалистка даже затевала драку. Несмотря на это, зрители проголосовали за то, чтобы увидеть Леухину в «Супер Топ-модели по-украински».

К Суперсезону, премьера которого состоится 16 октября, Настя переосмыслила свое поведение и воспользовалась вторым шансом, чтобы доказать: она стала другим человеком. А подтолкнула ее к этому неприятная ситуация.

Супер Топ-модель по-украински: участница реалити Настя Леухина / пресс-служба Нового канала

Когда я смотрела на себя в «Топ-модели по-украински», было стыдно, как никогда. У меня было время осознать свое поведение – Вселенная сработала максимально жестко по отношению ко мне. Помимо хейта и угроз в сети у меня были стычки вживую, – призналась участница модельного реалити Нового канала. – Однажды я спускалась на эскалаторе в метро и услышала крики девушки: «Как ты могла позволить себе такое поведение?» Потом эта же девушка схватила меня за голову и повалила на пол, начала бить головой о бетон. Ее оттащили с клоком моих волос.

Серьезных травм Настя не получила, но взгляды на жизнь пересмотрела.

Для меня это было резкое озарение – поняла, что что-то делаю в жизни не так, если мне такое прилетает. Не хочу говорить, что изменилась – хочу показать. Никакой дичи, для меня на проекте будет только работа,
– пообещала ХТЗ.

Действительно ли Настя изменилась, увидите в Суперсезоне модельного реалити. Премьера «Супер Топ-модели по-украински» – уже сегодня, 16 октября, в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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