Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 7 выпуска

В 7 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 08.10.2020 Леся Никитюк побывала на стеклянной доске, а Жене Галичу сделали яркий маникюр.

В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили музыканты Дмитрий Каднай, Женя Галич и Антон Савлепов во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – певицы Alina Pash и Jerry Heil, а также ведущая Мила Еремеева. Какая команда оказалась сильнее?

Мужчины вышли вперед с первого же конкурса. Из поролоновых рук и ног они сложили 4 правильных слова. И это позволило им победить.

Девушки, мне кажется, что этот раунд назывался не «Руки-ноги», а «Боулинг»! Знаете, что такое страйк? Это когда все кегли лежат. Так вот во время раунда я видел страйк трижды. У вас только одно слово! Это разгром,

– отметил справедливый судья Александр Педан.

Успех сопровождал команду Сергея Притулы и в следующих раундах. При чем победу в конкурсе «Пять слов» Антон Савлепов выборол взглядом – он победил Jerry Heil в «Дивоглядках». После чего началось самое интересное: в «Обмене ролями» парням сделали яркий маникюр и одели в женские платья. В таких образах они должны были надеть на себя чулки, не порвав их своими новыми длинными ногтями.

Как бы мужчины ни старались, а переплюнуть женщин не смогли – те гораздо лучше справились со своим заданием: надеть плавки от купальника, не снимая при этом штанов.

После того, как Женя Галич признался, что набросился с кулаками на пожилого мужчину в конкурсе «Правда или ложь», представители команд отправились на стеклянную доску. Причем, Дмитрий Каднай оказался там не один – Леся Никитюк задавала вопросы сопернику, лежа на доске рядом с ним.

Осторожнее там с доской, хорошо? У меня тут личная жизнь налаживается,

– пошутила ведущая Нового канала.

В финале команды превратились в огромные виноградины из воздушных шариков, которые им нужно было полопать на скорость. Кому же удалось победить, узнаете в 7 выпуске, перейдя по ссылке.

Новые выпуски десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Напомним,