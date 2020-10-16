Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 7 выпуска
В 7 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 08.10.2020 Леся Никитюк побывала на стеклянной доске, а Жене Галичу сделали яркий маникюр.
Противостояла им команда Леси Никитюк – певицы Alina Pash и Jerry Heil, а также ведущая Мила Еремеева. Какая команда оказалась сильнее?
Мужчины вышли вперед с первого же конкурса. Из поролоновых рук и ног они сложили 4 правильных слова. И это позволило им победить.
Девушки, мне кажется, что этот раунд назывался не «Руки-ноги», а «Боулинг»! Знаете, что такое страйк? Это когда все кегли лежат. Так вот во время раунда я видел страйк трижды. У вас только одно слово! Это разгром,– отметил справедливый судья Александр Педан.
Как бы мужчины ни старались, а переплюнуть женщин не смогли – те гораздо лучше справились со своим заданием: надеть плавки от купальника, не снимая при этом штанов.
После того, как Женя Галич признался, что набросился с кулаками на пожилого мужчину в конкурсе «Правда или ложь», представители команд отправились на стеклянную доску. Причем, Дмитрий Каднай оказался там не один – Леся Никитюк задавала вопросы сопернику, лежа на доске рядом с ним.
Осторожнее там с доской, хорошо? У меня тут личная жизнь налаживается,– пошутила ведущая Нового канала.
В финале команды превратились в огромные виноградины из воздушных шариков, которые им нужно было полопать на скорость. Кому же удалось победить, узнаете в 7 выпуске, перейдя по ссылке.
Новые выпуски десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале.
Напомним,