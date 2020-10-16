Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились: фото с шикарной свадьбы пары

16 октября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились: фото с шикарной свадьбы пары
Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк
социальная сеть Instagram

15 октября 2020 года Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились.

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Спустя 2 месяца после помолвки шоумен Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк официально стали мужем и женой. Первые фотографии со свадьбы в Сети стали появляться уже в начале торжества, об этом побеспокоились друзья молодоженов.

Новоиспеченная жена Владимира опубликовала в Инстаграм-сториз лишь один снимок с любимым мужем. И это неудивительно, сегодня соцсети их не интересуют. Они наслаждаются одним из самых важных дней в своей жизни.

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Свадьба Кристины и Владимира проходила в заведении, расположенном в одном из элитных коттеджей под Киевом. На фотографиях можно увидеть, какой шикарный декор украшал место проведения церемонии. Как ранее рассказывал Остапчук, занималась всеми свадебными делами его любимая.

Стоит отметить, что за вечер невеста сменила три наряда, и каждый из них был по-особенному прекрасным. Жених же блистал в черном костюме тройке, дополнив свой образ галстуком-бабочкой.

А вот эмоции Владимира просто переполняли. Когда он увидел свою Кристину – расплакался от счастья.

В конце вечера Владимир Остапчук приготовил особенный подарок для свой супруги. 36-летний шоумен спел для нее романтическую песню.

Интересно, что родители пары познакомились лишь в день свадьбы, за несколько часов до мероприятия. Об этом рассказал Владимир своим фолловерам в Инстаграм.

К слову, со своей первой женой Еленой Войченко Владимир Остапчук развелся всего год назад, спустя 12 лет брака. У них подрастают двое замечательных деток – 7-летняя дочь Эмилия и 2-летний сын Эван.

Напомним,  

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