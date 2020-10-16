Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились: фото с шикарной свадьбы пары
15 октября 2020 года Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились.
Новоиспеченная жена Владимира опубликовала в Инстаграм-сториз лишь один снимок с любимым мужем. И это неудивительно, сегодня соцсети их не интересуют. Они наслаждаются одним из самых важных дней в своей жизни.
Стоит отметить, что за вечер невеста сменила три наряда, и каждый из них был по-особенному прекрасным. Жених же блистал в черном костюме тройке, дополнив свой образ галстуком-бабочкой.
А вот эмоции Владимира просто переполняли. Когда он увидел свою Кристину – расплакался от счастья.
В конце вечера Владимир Остапчук приготовил особенный подарок для свой супруги. 36-летний шоумен спел для нее романтическую песню.
Интересно, что родители пары познакомились лишь в день свадьбы, за несколько часов до мероприятия. Об этом рассказал Владимир своим фолловерам в Инстаграм.
К слову, со своей первой женой Еленой Войченко Владимир Остапчук развелся всего год назад, спустя 12 лет брака. У них подрастают двое замечательных деток – 7-летняя дочь Эмилия и 2-летний сын Эван.
Напомним,