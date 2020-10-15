#СильнаЯ Оксана Байрак: Я не соответствую никаким рамкам
Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной.
Фильмы Оксаны Байрак давно стали культовыми, они бьют рекорды по просмотрам и восхищают миллионы зрителей. Как и их создательница Оксана Байрак, которая очень тонко чувствует женскую душу и своим творчеством вывела украинское кино на новый уровень. Успешная, сильная и красивая, она часто сталкивается с хейтом, сплетнями в свой адрес и стереотипами «слишком уверена в себе», «сильная и независимая», «что она о себе возомнила».
Я родилась сильной
Я родилась сильной. Как я говорю, с Инь и Ян, между которым можно поставить знак равенства. Меня воспитывал великолепный гений-папа и красавица-интеллектуалка мама, мне дали великолепное образование. Понимаете, в прекрасной семье, где есть любовь, уважение, ирония, юмор, интеллект – невозможно не стать сильной. Если девочке до пяти лет внушить, что она королева, то после пяти лет она в этом убедит весь мир.
О негативном восприятии «сильной и независимой»
О признании
Я в 10 лет написала первый сценарий. В 12 лет сочинила песню о своей первой любви. А свой первый полнометражный фильм сняла на втором курсе. Такого никогда не было, я думаю, в Советском Союзе и в СНГ, и не будет. Нас пригласили на кинофестиваль «Кинотавр». Это был мой первый кинофестиваль. И вот там я стала почему-то центром внимания. Они не могли себе представить, что девчонка второго курса может снять четкую жанровую комедию. И такие прекрасные актрисы и женщины, как Нонна Мордюкова, Майя Булгакова, Ирина Шевчук – они меня полюбили и признали.
О хейте
Мои недоброжелатели сначала называли мои фильмы «кухонной философией». Мой фильм «Аврора», который потряс весь мир, вдруг вызвал негатив у неких представительниц СМИ. Говорили о том, что я конъюнктурщица и так далее. Я прошла через многое. Вы знаете, как говорила Коко Шанель: «Мне все равно, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще». Но мне было, есть и будет важным, что обо мне думает мой зритель, и что обо мне думает моя страна.
Пишут, что вся я ― продукт пластической хирургии. Все, что у меня есть, это не мое. Хотя честно заявляю о том, что я сделала только нос. Единственное, с чем не могут поспорить – с моим интеллектом. Поэтому лезут в мою личную жизнь: она развелась, не развелась, она лесбиянка, причем активная. Писали, что я переехала жить в Россию. Почему я должна куда-то иммигрировать? Моя душа болеет за каждого гражданина Украины. И я говорю о том, что я рождена в этой стране и я рождена для нее.
Я не могу злиться на мир, потому я человек абсолютной доброты, это правда. Я проповедую добро, любовь, проповедую надежду. Каждый из моих фильмов – это глоток уверенности в жизни.
Об эйджизме
И опять-таки то, что мы слышим вокруг: «Боже, она же уже старушка, а надевает мини, или заплетает косички» и тому подобное. Я говорю, что это все наше видение себя. Самое главное, чтобы это не было смешным.
Почему хейтят?
Это абсолютная зависть, я вам серьезно говорю, поверьте мне. Это зависть, потому что «я не могу быть таким», «я не могу сделать это», «мне это не дано». И самое ужасное, что может быть – это вытащить все свои гадостные чувства, и отдавать их кому-то, облить грязью. Это все ниже плинтуса, понимаете?
Как реагировать на ярлыки
О «Холостячке»
Вы знает я сейчас готова кричать как глашатай на каждом углу – браво! Я в восторге от этого решения. Какой резонанс будет в нашем обществе? Ну, я думаю, что касаемо женской аудитории, все будут аплодировать и говорить: «Да, мы дождались». Этот проект будет не просто красивым шоу. Это будет жизнь, которая подарит надежду очень многим женщинам.
Женщины – птицы феникс
Я хочу донести до каждой женщины, что она сильная, сильная в любви, в своей женской состоятельности. Мы, женщины, с сумасшедшими космическими силами. Мы птицы феникс по большому счету.
Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.