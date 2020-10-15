СильнаЯ Оксана Байрак: Я не соответствую никаким рамкам

Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной.

#СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе стереотипов в адрес женщин, показывает их противоречивость и абсурдность. Одной из героинь стала именитый режиссер, продюсер и ведущая ток-шоу «О чем молчат женщины» Оксана Байрак.

Фильмы Оксаны Байрак давно стали культовыми, они бьют рекорды по просмотрам и восхищают миллионы зрителей. Как и их создательница Оксана Байрак, которая очень тонко чувствует женскую душу и своим творчеством вывела украинское кино на новый уровень. Успешная, сильная и красивая, она часто сталкивается с хейтом, сплетнями в свой адрес и стереотипами «слишком уверена в себе», «сильная и независимая», «что она о себе возомнила».

Я родилась сильной

Я родилась сильной. Как я говорю, с Инь и Ян, между которым можно поставить знак равенства. Меня воспитывал великолепный гений-папа и красавица-интеллектуалка мама, мне дали великолепное образование. Понимаете, в прекрасной семье, где есть любовь, уважение, ирония, юмор, интеллект – невозможно не стать сильной. Если девочке до пяти лет внушить, что она королева, то после пяти лет она в этом убедит весь мир.

Оксана Байрак с мамой / instagram.com/ksanabayrak

О негативном восприятии «сильной и независимой»

О признании

Я думаю, что выражение «сильная и независимая» негативный окрас имеет у слабых людей. Потому что так здорово сказать: «Ах, ты задавила мою индивидуальность. Ах, с тобой невозможно, потому что ты сильная, ты независимая». Я, например, говорю: «Так будь сильным».

Я в 10 лет написала первый сценарий. В 12 лет сочинила песню о своей первой любви. А свой первый полнометражный фильм сняла на втором курсе. Такого никогда не было, я думаю, в Советском Союзе и в СНГ, и не будет. Нас пригласили на кинофестиваль «Кинотавр». Это был мой первый кинофестиваль. И вот там я стала почему-то центром внимания. Они не могли себе представить, что девчонка второго курса может снять четкую жанровую комедию. И такие прекрасные актрисы и женщины, как Нонна Мордюкова, Майя Булгакова, Ирина Шевчук – они меня полюбили и признали.

О хейте

Мои недоброжелатели сначала называли мои фильмы «кухонной философией». Мой фильм «Аврора», который потряс весь мир, вдруг вызвал негатив у неких представительниц СМИ. Говорили о том, что я конъюнктурщица и так далее. Я прошла через многое. Вы знаете, как говорила Коко Шанель: «Мне все равно, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще». Но мне было, есть и будет важным, что обо мне думает мой зритель, и что обо мне думает моя страна.

Ведущая проекта "О чем молчат женщины" Оксана Байрак / пресс-служба канала СТБ

Пишут, что вся я ― продукт пластической хирургии. Все, что у меня есть, это не мое. Хотя честно заявляю о том, что я сделала только нос. Единственное, с чем не могут поспорить – с моим интеллектом. Поэтому лезут в мою личную жизнь: она развелась, не развелась, она лесбиянка, причем активная. Писали, что я переехала жить в Россию. Почему я должна куда-то иммигрировать? Моя душа болеет за каждого гражданина Украины. И я говорю о том, что я рождена в этой стране и я рождена для нее.

Я не могу злиться на мир, потому я человек абсолютной доброты, это правда. Я проповедую добро, любовь, проповедую надежду. Каждый из моих фильмов – это глоток уверенности в жизни.

Об эйджизме

Я всегда повторяю слова моей гениальной мамы, которая в 40 или 45 лет сказала, подойдя к зеркалу: «С этой минуты я женщина вне возраста». И когда ты несешь такую позицию в себе, и даришь себя тем, кто тебя окружает, то понимание возраста как бы отпадает само по себе. Поэтому мы, женщины, все так должны себя нести.

И опять-таки то, что мы слышим вокруг: «Боже, она же уже старушка, а надевает мини, или заплетает косички» и тому подобное. Я говорю, что это все наше видение себя. Самое главное, чтобы это не было смешным.

Почему хейтят?

Это абсолютная зависть, я вам серьезно говорю, поверьте мне. Это зависть, потому что «я не могу быть таким», «я не могу сделать это», «мне это не дано». И самое ужасное, что может быть – это вытащить все свои гадостные чувства, и отдавать их кому-то, облить грязью. Это все ниже плинтуса, понимаете?

Режиссер и продюсер Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Как реагировать на ярлыки

О «Холостячке»

Вообще не нужно на этом зацикливаться. Вы индивидуум. Каждый из нас индивидуум. Каждый из нас видит мир, так как он видит. Он рожден для того, чтобы что-то привнести в этот мир. И каждый снимает свое кино. Я сейчас говорю о жизни. Самое страшное - потерять свою индивидуальность. Для меня по крайней мере. Я не соответствую никаким рамкам.

Вы знает я сейчас готова кричать как глашатай на каждом углу – браво! Я в восторге от этого решения. Какой резонанс будет в нашем обществе? Ну, я думаю, что касаемо женской аудитории, все будут аплодировать и говорить: «Да, мы дождались». Этот проект будет не просто красивым шоу. Это будет жизнь, которая подарит надежду очень многим женщинам.

Женщины – птицы феникс

Я хочу донести до каждой женщины, что она сильная, сильная в любви, в своей женской состоятельности. Мы, женщины, с сумасшедшими космическими силами. Мы птицы феникс по большому счету.

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.