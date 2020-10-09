О чем молчат женщины: плюсы и минусы браков с иностранцами, и что в них так прельщает украинок

О чем молчат женщины: плюсы и минусы браков с иностранцами, и что в них так прельщает украинок

Тысячи украинок мечтают выйти замуж за иностранца. Но всегда ли заморский брак обещает счастливую жизнь – рассказали эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ.

В студию «О чем молчат женщины» пришла 29-летняя Инна, которая не могла определиться, стоит ли ей выходить замуж за возлюбленного Хами из Турции. Девушку-христианку категорически не принимали его родители-мусульмане, и готовы отказаться от сына, если Хами и Инна поженятся.

Что же так прельщает украинок в замужестве с иностранцами?

Международная сваха Наталья Коваль отметила, что украинские мужчины избалованы женским вниманием, и недостаточно ценят красоту, хозяйственность и все положительные качества украинок. По ее словам, каждый 15-й брак создается с иностранцем.

Инна - героиня выпуска проекта "О чем молчат женщины" / кадр из программы

В этом согласна и гостья Валентина, которая встречается только с гражданами других стран.

Они умеют заботиться, добиваются, красиво ухаживают, дарят романтику, – поделилась девушка. – А наши мужчины расслаблены, ведь вокруг столько красивых украинок. Будет не одна, так другая.

Психологиня Елена Шершнева убеждена в другом – таким девушкам нравится недоступность:

Что дают иностранцы такого, что не могут дать украинские мужчины? Они дают ощущение недоступности. Ведь встречи – это же целое событие! Нужно долго переписываться, созваниваться, организовывать встречу. А с нашими нет сложности, вы встречаетесь и женитесь. А с иностранцем – целая игра

К тому же есть множество стереотипов о состоятельности иностранцев, однако, это не всегда так. Также многие из них уверены, что украинские девушки – легкодоступны, и нередко приезжают в Украину не за тем, чтобы строить долгие отношения.

Но настоящая любовь не знает границ, и если ваша вторая половинка имеет гражданство другой страны, перед свадьбой вам стоит обратиться к юристу.

Юристы советуют составить брачный контракт:

● в присутствии лицензированного переводчика;

● подписывать только после того, как обе стороны ознакомились с условиями;

● брачный контракт легализован в стране невесты и жениха.

Даже если вы всецело доверяете своей второй половинке, прежде, чем сжечь мосты в родной стране и отправиться за границу, – помните несколько правил.

Как себя обезопасить себя за границей

● сохранить в телефоне номер консульства и посольства Украины;

● отправить свое местонахождение и геолокацию родственникам и друзьям;

● иметь с собой телефонный аппарат, о котором никто не знает.

Одной из экспертов в лагере «за» выступила продюсер Ксения Бугримова. Ее муж родился и вырос на Шри-Ланке. Ксения призналась, что их брак счастливый и крепкий. Никто из них не преследовал корыстных целей, не собирался решать свои проблемы за счет другого. Пара долго обсуждала все тонкости их мировоззрений и различий в культуре.

Я скажу как человек, который никогда не хотел и не планировал встречаться с иностранцем. Моя история не совсем типичная, – рассказала Бугримова. – Но я счастлива замужем, у меня нет проблем с его родителями, а он любимый сын для моих. Мы не строили наши отношения на корысти, лучшей жизни, на желании выйти "выгодно" замуж. Мы очень много разговаривали, я задавала много вопросов. Он буддист, я христианка. Никаких споров насчет религий у нас нет. Также как и разногласий и жертвенности в паре.

Психолог Елена Шершнева объяснила героине Инне, что там, где есть жертва – нет места любви:

Когда вы любите себя, то сможете полюбить и мужчину. Но пока не перестанете жертвовать все на алтарь любви, вы будете ждать жертв и от мужчины. И их все время вам будет мало. Вы уверены, что ради него бросаете все в родной стране, переезжаете к нему, меняя свою жизнь, и он должен отказаться от самых близких людей – родителей. А любовь – это обогащение, а не жертва. Психоэмоциональное, событийное.

Ксения Бугримова отметила, что девушки должны знать, как они могут развестись и в своей стране, и в стране мужа, и что будут делать, если останутся без супруга. Ведь нужно нести ответственность за свою жизнь, а не перекладывать ее на других. К тому же, мужчины, которые плохо обращаются с женщинами, живут и в Украине, и за ее пределами. Домашнее насилие не имеет гражданства.

Эксперты посоветовали всегда принимать взвешенные решения, не мечтать о «заморских принцах», которые создадут для вас сказку. Разговаривайте с вашим партнером, обсуждайте все детали совместной жизни.

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Напомним,