О чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике

О чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике

Железный занавес, который был наложен на тему секса еще тридцать лет назад, уже не актуален, поэтому у каждого, кто имеет подключение к сети, есть возможность получить изобилие информации на эту тему.

Появление секс-шопов , эротических журналов и возможность посещать pornhub-ы могут вызвать естественное желание – разнообразить сексуальную жизнь в паре, но это же желание иногда может стать причиной разногласий и скандалов.

Психолог ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ Елена Божук рассказала, как понять, нужно ли вашей паре разнообразие в сексе, и как правильно расширить свои сексуальные границы.

Психолог ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ Елена Божук / пресс-служба

Для того, чтобы понять, нужно ли вам это разнообразие, прежде всего стоит задуматься над темой ваших сексуальных границ – то есть того, что именно для вас является приемлемым в сексуальных отношениях с партнером. За границами обычно находятся травмы и страхи, с которыми можно работать при готовности и желании что-то изменить, но никто и никогда не имеет право заставлять вас перешагивать эти границы только из побуждения угодить своим желаниям. Это о том, что секс должен быть защищенным, если для вас – это первое условие близости, и давление/манипуляции со стороны партнера этого не изменят. Это об уважении к вашему желанию планировать беременность, об уважении к темам табу и тому, что обоюдно приносит удовольствие. Сексуальные границы – это прежде всего право на отказ от близости, если вам ее не хочется, это о возможности произнести «нет» без чувства вины и последующих обвинений.

Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике; это о понимании себя, что сейчас вкладывается в термин – «сексуальный интеллект». Вряд ли секс принесет удовольствие, если женщина все время будет думать, видит ли партнер ее складки, либо мужчина будет обременен задачей №1 – поиском ответа на свою тревогу «хорош ли я?». Понимание своего тела рядом с партнером, возможность расслабиться и прочувствовать теперешний момент – это те условия, которые являются фундаментом физической и эмоциональной связи в паре.

О чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике / pixabay.com

Получается, что вся тема сексуальности в отношениях сводится до умения насладиться друг другом. Это о безопасности и доверии. Есть ли место в таких отношениях для экспериментов? Есть, но только при условии обоюдного согласия и уважения друг к другу.

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