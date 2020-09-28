5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса

28 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса
5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса

Смазки созданы, чтобы сделать сексуальные отношения максимально комфортными. Но если под рукой нет лубриканта, не стоит брать с тумбочки первый попавшийся под руку крем, есть риск серьезно навредить себе.

Масла для кожи

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В теории масла для кожи можно использовать для смазки, ведь они имеют подходящую текстуру, но на практике таким образом вы можете спровоцировать грибковое заболевание в интимной зоне и повысить вероятность незапланированного зачатия.

Кокосовое масло

Это косметическое средство отлично ухаживает за нашими волосами и телом, но для интимной сферы категорически не подходит. Используя его как смазку, можно заработать воспаление из-за закупорки пор и раздражения.

Жидкое мыло

5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса

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Конечно, вряд ли вам придет в голову использовать мыло, но история такие примеры знает. Категорически нет! Можете вспомнить, как мыло воздействует на любые слизистые оболочки, например, в носе. Такая смазка секс сделает невозможным. 

Слюна

Слюна едва ли вам навредит, но и не поможет. Она быстро высыхает и не может использоваться в качестве смазки. Увы, бесполезно.

Крем для рук

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Влагалище имеет свою микрофлору, которую может уничтожить крем для рук. Может быть, секс и получится нормальным, но зато потом придется иметь дело с зудом и раздражением.

5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса

Напомним,

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