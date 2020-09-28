5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса
28 сентября 2020 23:00
Алла Лысак
5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса
Смазки созданы, чтобы сделать сексуальные отношения максимально комфортными. Но если под рукой нет лубриканта, не стоит брать с тумбочки первый попавшийся под руку крем, есть риск серьезно навредить себе.
Масла для кожи
В теории масла для кожи можно использовать для смазки, ведь они имеют подходящую текстуру, но на практике таким образом вы можете спровоцировать грибковое заболевание в интимной зоне
и повысить вероятность незапланированного зачатия.
Кокосовое масло
Это косметическое средство отлично ухаживает за нашими волосами и телом, но для интимной сферы категорически не подходит. Используя его как смазку, можно заработать воспаление из-за закупорки пор и раздражения.
Жидкое мыло
5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса
Конечно, вряд ли вам придет в голову использовать мыло, но история такие примеры знает. Категорически нет! Можете вспомнить, как мыло воздействует на любые слизистые оболочки, например, в носе. Такая смазка секс сделает невозможным.
Слюна
Слюна едва ли вам навредит, но и не поможет. Она быстро высыхает и не может использоваться в качестве смазки. Увы, бесполезно.
Крем для рук
Влагалище имеет свою микрофлору, которую может уничтожить крем для рук. Может быть, секс и получится нормальным, но зато потом придется иметь дело с зудом и раздражением.
5 вещей, которые нельзя использовать вместо лубриканта во время секса
Напомним,