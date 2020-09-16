Секс без презерватива: чем это опасно

16 сентября 2020 20:00 Юлия Соломашенко
Секс без презерватива: чем это опасно
Последствия секса без презерватива
pixabay.com

Методы контрацепции придуманы не только как способ защититься от беременности, но и как защита от многих заболеваний.

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Любителям часто заниматься сексом без презерватива полезно будет узнать, чем же это опасно. 

Зуд и выделения 

Инфекции, передающиеся подовым путем, могут поразить организм в независимости от того, каким сексом занимаются партнеры: вагинальным, оральным или анальным. Можно подцепить такие заболевания: хламидиоз, гонорея, сифилис, ВИЧ, трихомониаз, вирус папилломы человека (ВПЧ), герпес, гепатиты В и С и другие заболевания. 

Большинство этих инфекций проявляются не сразу в виде зуда, жжении при мочеиспускании, обильных выделений из влагалища или полового члена. 

Хронические боли 

Инфекции, которые могут передаться во время секса без презерватива в большинстве случаев вызывают воспалительные процессы половых органов. Со временем воспаление переходит в острую фазу, что вызывает повышение температуры или боли в области таза. Если вовремя не пролечится, то боли могут стать хроническими.

Последствия секса без презерватива / pixabay.com

Сложности с зачатием 

Воспаление и болезни половых органов провоцируют появление спаек (участки разросшейся соединительной ткани). Они опасны тем, что блокируют нормальный ток жидкостей. Это означает, что спайки в маточных трубах вызывают их непроходимость. Если спайки есть в канальцах придатка яичка, то сперматозоидам тяжело попасть в семенную жидкость. А значит, зачать ребенка тоже будет сложно.

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Проблемная беременность 

Некоторые возбудители инфекций, передающиеся половым путем проникают через плаценту и могут серьезно навредить плоду. 

Это конечно маленький список того, что может произойти с человеком, который не предохраняться во время секса. Но, не стоит забывать, что многие инфекции провоцируют страшные болезни, которые приводят к летальным исходам. Поэтому, не стоит отказываться от презервативов. Если уже совсем не хочется ими пользоваться, то стоит просто подобрать с врачом подходящий способ контрацепции. Также, не забывайте регулярно показываться проктологу или гинекологу. 

Напомним, 

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