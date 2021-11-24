Что больше всего бесит мужчин в сексе: отвечает психолог

24 ноября 2021 18:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что больше всего бесит мужчин в сексе: отвечает психолог
Психолог назвал вещи, которые бесят мужчин в сексе
pixabay.com

Психолог Роман Мельниченко составил свой обобщенный список вещей, которые раздражают представителей сильного пола в сексе.

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Эксперт составил список на основе опыта общения со своими клиентами. Он предложил использовать его в качестве руководства для улучшения своей сексуальной жизни. 

Что бесит мужчин в сексе

1. Отсутствие спонтанного секса.

2. Отсутствие инициативы в сексе, инициирования секса, отсутствие интереса к нему.

3. Отвращение или неприязнь к сексу, гениталиям, сперме, инициативе заняться сексом, оральным ласкам.

4. Имитация оргазма женщиной;

5. Имитация страсти (ненастоящие стоны, игра в порно) играет роль страстной женщины вамп.

6.  Отсутствие гигиены, ухода за собой (немытые волосы, грязь под ногтями, неряшливая в целом внешность, наряжается только для других, много волос и т.д)

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7. Разговоры о быте в процессе секса.

8. Отказ от разнообразия, постоянное нет инициативам мужчины

9. Страх женщины не понравиться в постели, много внимания как выглядит во время секса.

10. Позиция: Догадайся сам, что мне нужно во время секса или Ты уже должен был понимать, что нужно делать в постели с женщиной;

Напомним,

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