Что больше всего бесит мужчин в сексе: отвечает психолог
Психолог Роман Мельниченко составил свой обобщенный список вещей, которые раздражают представителей сильного пола в сексе.
Что бесит мужчин в сексе
1. Отсутствие спонтанного секса.
2. Отсутствие инициативы в сексе, инициирования секса, отсутствие интереса к нему.
3. Отвращение или неприязнь к сексу, гениталиям, сперме, инициативе заняться сексом, оральным ласкам.
4. Имитация оргазма женщиной;
5. Имитация страсти (ненастоящие стоны, игра в порно) играет роль страстной женщины вамп.
6. Отсутствие гигиены, ухода за собой (немытые волосы, грязь под ногтями, неряшливая в целом внешность, наряжается только для других, много волос и т.д)
8. Отказ от разнообразия, постоянное нет инициативам мужчины
9. Страх женщины не понравиться в постели, много внимания как выглядит во время секса.
10. Позиция: Догадайся сам, что мне нужно во время секса или Ты уже должен был понимать, что нужно делать в постели с женщиной;
Напомним,