Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Возможно, вы не знали, что секс условно делится на несколько категорий по степени опасности.

Сделать любой секс безопасным может длительная связь с одним и здоровым половым партнером, с которым вы находитесь в доверительных отношениях.

Безопасные виды близости:

массаж тела

трение тела о тело

сухой, «социальный», поцелуй

поцелуи и ласки тела языком, при этом исключается оральный контакт с половыми органами.

мастурбация в присутствии партнера

Относительно безопасные виды секса:

влажные, «глубокие», поцелуи

взаимная мастурбация

оральный, вагинальный или анальный секс с использованием презерватива

Такие виды секса опасны тем, что присутствует риск получения физических травм. Например, оральный секс иногда приводит к повреждениям члена партнера, если же заняться анальным сексом, не исключены трещины в прямой кишке, чреватые болевыми ощущениями.

Умеренно опасные виды секса:

оральный секс без презерватива

петтинг, при котором происходит трение половыми органами

При незащищенном оральном сексе можно заразиться СПИДом, сифилисом, гепатитами.

Опасные виды секса:

вагинальный и анальный контакт без использования презерватива.

Как при незащищенном вагинальном, так и при анальном видах секса возможно заражение инфекциями, передающимися половым путем. Остается риск нежелательной беременности.

Напомним,