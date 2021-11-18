Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

18 ноября 2021 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
pixabay.com

Возможно, вы не знали, что секс условно делится на несколько категорий по степени опасности.

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Сделать любой секс безопасным может длительная связь с одним и здоровым половым партнером, с которым вы находитесь в доверительных отношениях. 

Безопасные виды близости:

  • массаж тела
  • трение тела о тело
  • сухой, «социальный», поцелуй
  • поцелуи и ласки тела языком, при этом исключается оральный контакт с половыми органами.
  • мастурбация в присутствии партнера

Относительно безопасные виды секса:

  • влажные, «глубокие», поцелуи
  • взаимная мастурбация
  • оральный, вагинальный или анальный секс с использованием презерватива

Такие виды секса опасны тем, что присутствует риск получения физических травм. Например, оральный секс иногда приводит к повреждениям члена партнера, если же заняться анальным сексом, не исключены трещины в прямой кишке, чреватые болевыми ощущениями.

Умеренно опасные виды секса:

  • оральный секс без презерватива
  • петтинг, при котором происходит трение половыми органами

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При незащищенном оральном сексе можно заразиться СПИДом, сифилисом, гепатитами.

Опасные виды секса:

вагинальный и анальный контакт без использования презерватива.

Как при незащищенном вагинальном, так и при анальном видах секса возможно заражение инфекциями, передающимися половым путем. Остается риск нежелательной беременности.

Напомним,

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