Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Возможно, вы не знали, что секс условно делится на несколько категорий по степени опасности.
Безопасные виды близости:
- массаж тела
- трение тела о тело
- сухой, «социальный», поцелуй
- поцелуи и ласки тела языком, при этом исключается оральный контакт с половыми органами.
- мастурбация в присутствии партнера
Относительно безопасные виды секса:
- влажные, «глубокие», поцелуи
- взаимная мастурбация
- оральный, вагинальный или анальный секс с использованием презерватива
Такие виды секса опасны тем, что присутствует риск получения физических травм. Например, оральный секс иногда приводит к повреждениям члена партнера, если же заняться анальным сексом, не исключены трещины в прямой кишке, чреватые болевыми ощущениями.
Умеренно опасные виды секса:
- оральный секс без презерватива
- петтинг, при котором происходит трение половыми органами
Опасные виды секса:
вагинальный и анальный контакт без использования презерватива.
Как при незащищенном вагинальном, так и при анальном видах секса возможно заражение инфекциями, передающимися половым путем. Остается риск нежелательной беременности.
Напомним,