Выделения после секса у женщин: что является нормой и когда пора идти к врачу

25 октября 2021 12:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выделения после секса у женщин: что является нормой и когда пора идти к врачу
Выделения после секса у женщин: что является нормой и патологией
pixabay.com

Гинекологи выделяют несколько разновидностей выделений у женщин после полового акта, которые считаются нормальными и не требуют посещения врача.

Новый партнер

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Во время первого полового акта в жизни женщины, а также при смене партнера происходит привыкание организма к новой, незнакомой, но не патогенной микрофлоре. Пока происходит адаптация, количество выделений может увеличиться.

Некоторые женщины замечают изменение консистенции и цвета выделений. 

Волноваться нет причин, если вы не ощущаете дискомфорта во время этих выделений (зуда, жжения или боли), ситуация со временем придет в норму. 

Секс с прежним партнером 

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Сам половой акт, даже если не происходило смены партнера, в любом возрасте тоже влияет на выделения из влагалища.

Если секс был незащищенным (без презерватива), то секрет спустя несколько часов после полового акта будет иметь вид прозрачных сгустков (допускаются белые и желтоватые прожилки).

На второй день после такого секса выделения станут жидкими, белыми, могут быть обильными.

Защищенный половой акт менее влияет на выделения, однако они тоже могут измениться.

Поскольку во время секса выделяется естественная влагалищная смазка, секрет может быть кремообразным и белым, но его будет немного. 

Повод посетить врача

Тревожным симптомом медики называют кровяные выделения после секса, они могут свидетельствовать как о жестком половом акте (что привело к травмам), так и о наличии серьезного, даже онкологического заболевания. 

Напомним,

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