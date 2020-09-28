Мнение ученых! Сколько раз можно заниматься сексом в год?

Исследователи из Америки изучили понятие гиперсексуальности и сообщили о том, что слишком частые занятия сексом, оказывается, могут навредить здоровью.

Во всем нужно знать меру, это правило актуально и для интимных отношений. Оптимальная частота безопасного полового акта, конечно, варьируется в разном возрасте, однако она оказалась значительно меньшей, чем было принято считать в обществе.

Академики утверждают, что существует некий порог частоты сексуальных контактов, которого желательно придерживаться. Чтобы определит его, ученые целых десять лет наблюдали за подопытными добровольцами и следили за показателями их здоровья, проводя постоянные опросы о частоте половых актов.

Как выяснилось, в возрасте от 18 до 29 лет человек может заниматься сексом не более 112 раз в год, в возрасте от 30 до 39 – 86 раз в год, в возрасте от 40 до 49 лет – 69 раз в год. В соответствии с этими данными, молодые люди, например, должны заниматься сексом не чаще 2-3 раз в неделю. А тем, кто чаще оказывается в постели с партнером, грозит гормональный сбой.Ученые напомнили о необходимости практиковать безопасный секс!

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