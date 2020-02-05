ТОП-3 вещи, которые мужчины мечтают видеть в вашем сексе
Заглянем на пару минут к мужчинам в головы?
Инициатива
Мнение социума уже давно обросло стереотипами относительно инициатив партнеров. Все считают, будто парням надо "больше всех", а женщина просто ему угождает. Нет. Хватит. Покажите своему избраннику, что вы тоже не против взять вожжи правления ситуацией в свои руки. Они этого хотят, правда.
Говорите
Уверенность в себе
Зачастую женщины в сексе с партнером ведут себя куда скованнее, чем в своих фантазиях эротического характера. Но запомните: мужчины приходят вне себя, когда ощущают рядом с собой уверенную девушку, которая не стыдится своего тела. Не говорите о своих недостатках, ведь они есть у всех - погрузитесь в пучину страсти и стонов.
Напомним,