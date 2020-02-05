ТОП-3 вещи, которые мужчины мечтают видеть в вашем сексе

5 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 вещи, которые мужчины мечтают видеть в вашем сексе
ТОП-3 вещи, которые мужчины мечтают видеть в вашем сексе
pixabay.com

Заглянем на пару минут к мужчинам в головы?

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Сегодня мы расскажем, о чем так давно мечтает ваш избранник, когда вы ложитесь в кровать и начинаете придаваться любовным утехам. 

Инициатива 

Мнение социума уже давно обросло стереотипами относительно инициатив партнеров. Все считают, будто парням надо "больше всех", а женщина просто ему угождает. Нет. Хватит. Покажите своему избраннику, что вы тоже не против взять вожжи правления ситуацией в свои руки. Они этого хотят, правда. 

Говорите 

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Речь сейчас о словах во время процесса. Нет, не нужно орать, будто вы героиня из фильма для взрослых, имитируя услышанные звуки, но если вы в настроении, то и сдерживать стоны не надо. Добавьте туда же пару пикантных словечек и его имя – ну кто от такого не возбудится?

Уверенность в себе

Зачастую женщины в сексе с партнером ведут себя куда скованнее, чем в своих фантазиях эротического характера. Но запомните: мужчины приходят вне себя, когда ощущают рядом с собой уверенную девушку, которая не стыдится своего тела. Не говорите о своих недостатках, ведь они есть у всех - погрузитесь в пучину страсти и стонов. 

Напомним, 

 

 

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