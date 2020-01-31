Первый секс с новым партнером: 3 главных правила
Входить в физическую близость с новым партнером дело весьма чуткое.
Естественность
Если вы ощущаете напряжение на свидании между вами и чувствуете желание, не падайте на "дурочку", когда молодой человек предлагает вам отправиться к нему. Вы оба взрослые люди и понимаете, к чему это ведет. Постарайтесь вести себя естественно: не хихикайте и не зажимайтесь. Фальшь - наихудшее, что вы можете делать во время прелюдии и секса с новым человеком.
Безопасность
Говорите о свих желаниях
Поскольку это ваш новый партнер, не стесняйтесь говорить ему о ваших желаниях. Это существенно облегчит процесс получения удовольствия для вас двоих. К тому же, такая уверенность и знание ваших чувствительных зон покажет мужчине вашу сексуальность и самодостаточность.
Напомним,