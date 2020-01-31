Первый секс с новым партнером: 3 главных правила

31 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
Первый секс с новым партнером: 3 главных правила
Первый секс с новым партнером: 3 главных правила
pixabay.com

Входить в физическую близость с новым партнером дело весьма чуткое.

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Сегодня мы расскажем о главных правилах этики, к которым стоит прислушаться и абсолютно точно нельзя упускать. 

Естественность 

Если вы ощущаете напряжение на свидании между вами и чувствуете желание, не падайте на "дурочку", когда молодой человек предлагает вам отправиться к нему. Вы оба взрослые люди и понимаете, к чему это ведет. Постарайтесь вести себя естественно: не хихикайте и не зажимайтесь. Фальшь - наихудшее, что вы можете делать во время прелюдии и секса с новым человеком. 

Безопасность 

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Любой малознакомый партнер в сексуальном плане - потенциальная угроза для вашего здоровья. Поэтому если вы думаете, что встреча ведет к интимной близости, проявите благоразумие и запаситесь презервативами заранее. Помните: вы защищаете себя не только от беременности, но и от болезней, которые передаются половым путем. Мужчины любят незащищенный секс и отсутствие контрацептивов - отличный повод склонить вас именно к такому виду интимной близости.

Говорите о свих желаниях 

Поскольку это ваш новый партнер, не стесняйтесь говорить ему о ваших желаниях. Это существенно облегчит процесс получения удовольствия для вас двоих. К тому же, такая уверенность и знание ваших чувствительных зон покажет мужчине вашу сексуальность и самодостаточность.  

Напомним, 

 

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