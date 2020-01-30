Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Давно задумываетесь над тем, чтобы добавить разнообразие в вашу сексуальную жизнь?

Самое время заглянуть в секс-шоп, чтобы найти пару новых предметов , которые улучшат вашу половую жизнь.

Массажное масло

Во-первых, для вас это не вызовет никакого стеснения, ведь массажное масло вполне простой продукт как в применении, так и в его покупке. Однако будьте аккуратны: такие масла имеют в своем составе масла и феромоны, поэтому секс может перерасти в целую ночь страсти.

Смазка

Смазки можно приобрести даже на кассах в магазине, поэтому не стоит стесняться покупать ее в секс-шопе. Особенно учитывая ее свойства: усиление женского возбуждения и задержка мужской эякуляции.

Белье

Оно продается даже тут. Но с небольшими пикантностями. К примеру, вырез на сосках или игривые хвостики на трусиках. Не стесняйте свою фантазию - действуйте.

Напомним,