Что купить в секс-шопе, если вы там впервые
Давно задумываетесь над тем, чтобы добавить разнообразие в вашу сексуальную жизнь?
Массажное масло
Во-первых, для вас это не вызовет никакого стеснения, ведь массажное масло вполне простой продукт как в применении, так и в его покупке. Однако будьте аккуратны: такие масла имеют в своем составе масла и феромоны, поэтому секс может перерасти в целую ночь страсти.
Смазка
Белье
Оно продается даже тут. Но с небольшими пикантностями. К примеру, вырез на сосках или игривые хвостики на трусиках. Не стесняйте свою фантазию - действуйте.
Напомним,