Charity Weekend: Що нашим дітям потрібно знати про секс? І як їм про це правильно розповісти?

Charity Weekend: Що нашим дітям потрібно знати про секс? І як їм про це правильно розповісти?

Вперше Charity Weekend з Машею Єфросиніною розповість про ЦЕ!

23 лютого, 13:00, Mercure Kyiv Congress (м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6). Виручені кошти буде спрямовано

Що нашим дітям варто знати про секс, та як ви маєте їм про це розповісти? Аби дати вичерпну відповідь на це питання, ми запросили спікерок, які ділитимуться своїми знаннями та досвідом:

Секс-педагог Юлія Ярмоленко розповість, коли треба починати говорити з дітьми про секс та що робити, якщо вони не ставлять запитань. Також ви дізнаєтеся про найпоширеніші помилки, яких припускаються батьки, відповідаючи на питання дітей про любов, пологи та секс.

Засновниця освітнього проекту про захист дітей від сексуального насильства “Stop sexтинг” Анастасія Дьякова розкаже все про “секстинг”, “грумінг”, “сексторшен”, а також про ті ризики, які можуть чекати на ваших дітей у сучасних соціальних мережах і чому ви маєте запитувати дозволу у своїх синів та доньок на публікацію фото з ними!

Наші спікерки зможуть відповісти на усі питання гостей у залі. Модератор заходу: Маша Єфросиніна.

Звертаємо вашу увагу, що ви можете приходити з дітьми від 5 років. Для них буде обладнана дитяча кімната з іграми, різноманітними активностями та веселими аніматорами в надзвичайних костюмах від Zvezdopad Skazok.. Діти будуть учасниками інтерактивної казки, в якій познайомляться з усіма героями Діснеєвських мультфільмів. Разом з красунею Русалочкою, Фламбером, і Урсулою вони створять шоу мильних бульбашок і навчаться дихати під водою.

На балі принцес вони познайомляться з елементами королівського етикету і навчаться танцювати справжній вальс.

Далі вони перенесуться в сучасний світ, де познайомляться з найкрутішими пранками і челенджами ютуба.

А закінчиться свято неймовірним паперовим шоу.

Вартість дитячого квитка - 50 гривень, без надання окремого місця у залі.

Виручені з продажу квитків кошти буде спрямовано у благодійний фонд “Твоя опора”.

І більше не доведеться ніяковіти, коли ваша малеча запитає про ЦЕ.

Придбати квитки можна за посиланням