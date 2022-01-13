Мой секрет: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

13 января 2022 22:36 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мой секрет: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Мой секрет: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
пресс-служба канала СТБ

14 января на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск проекта Мой секрет с Машей Ефросининой. 3 выпуск проекта Мой секрет смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске проекта Мой секрет: Быть откровенными с Машей Ефросининой готовы звезды сериала "Крепостная": Анна Сагайдачная расскажет об отношениях, из-за которых она чуть не совершила суицид, Слава Красовская – о крепостной Гале, а также о странном сталкере из Польши, а Виктор Жданов поделится подробностями расставания с женой и переменами в жизни. Решатся ли актеры ответить на вопрос из черного ящика?

3 выпуск проекта Мой секрет смотрите 14 января в 19:45 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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