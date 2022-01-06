Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)

6 января 2022 19:33 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
пресс-служба канала СТБ

7 января на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск проекта Мой секрет с Машей Ефросининой. 1 выпуск проекта Мой секрет смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске проекта Мой секрет: Быть откровенным с Машей Ефросининой готов судья «Україна має талант» Евгений Кот. В студии «Мой секрет» впервые прозвучат откровения о том, почему он с женой не могут стать родителями и как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на их личную жизнь. А также только в студии «Мой секрет» Женя впервые расскажет, кто из известных людей предлагал ему интим за деньги.

1 выпуск проекта Мой секрет смотрите 7 января на СТБ в 19:45 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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