Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
6 января 2022 19:33
Юлия Туренко
Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
пресс-служба канала СТБ
7 января на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск проекта Мой секрет с Машей Ефросининой. 1 выпуск проекта Мой секрет смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 1 выпуске проекта Мой секрет
: Быть откровенным с Машей Ефросининой готов судья «Україна має талант» Евгений Кот. В студии «Мой секрет» впервые прозвучат откровения о том, почему он с женой не могут стать родителями и как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на их личную жизнь. А также только в студии «Мой секрет» Женя впервые расскажет, кто из известных людей предлагал ему интим за деньги.
1 выпуск проекта Мой секрет смотрите 7 января на СТБ в 19:45 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.