Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн

В новогоднюю ночь украинцы наслаждались праздничным концертом - на канале Украина в эфир вышла Новогодняя Музыкальная платформа 2022. Смотрите онлайн Новогодняя Музыкальная платформа 2022 на TV.UA.

Читайте такжеНоворічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021 Самые популярные артисты Украины собрались на одной сцене, чтобы подарить украинцам отличное настроение и продемонстрировать достижения 2021 года. Звезды исполнили свои новинки, а также главные хиты, за которые получили награды.

Лучшими песнями 2021-го года по выбору зрителей канала «Украина» стали: Верка Сердючка - "Make it Raih Champagne", Светлана Лобода - "Суперстар", Wellboй - "Гуси", Наталья Могилевская - "До дна", Гена Витер - "Больше 30", Оля Полякова - "Взрослая Девочка", Monatik - Джомо/Зажигать, Jerry Heil - "Тук,тук, Тук", Анна Тринчер - "По Губам", Дзидзьо, Александр Понаморев, Артем Пивоваров, ALEKSEEV - "Чому", KAZKA - "Мята", БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - "ЛітоКамон", Анна Буткевич - "Хотела", Антитела - "Маскарад", Лобода - "Молоко", KADNAY - "SANTIAGO", GROSU - "Малиновые губы", TAYANNA - "Темна Вода", Олег Винник - "Тая Тай", Тоня Матвиенко и Роман Скорпион - "Нікому тебе не віддам", Павел Зибров ft.Globa & MANIN - "E BASS", SLAVA KAMINSKA - "Слава Богу", АНЦЯ & Гена Витер - "Поляна", Сергей Бабкин - "Вона Знає", Оля Цибульская - "Я не Плачу", Олег Кензов & Жека Баянист - "Просто Потеряйся", Хас & Мята - "Тумани", KAMALIYA - "Танцую" (укр.версия), Ирина Федишин - "Тюльпани", Злата Огневич - "Мій Назавжди", MYAЯD - "Лунопарк", Анастасия Приходько - "Подруга", VIKTORIA - "Мы Не Ангели", Джамала - "Вірю в тебе".

Смотреть онлайн Новогодняя Музыкальная платформа 2022: