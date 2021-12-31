Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

31 декабря 2021 00:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
пресс-служба канала Украина

31 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет грандиозное шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна», которое стартует в эфире в 20:00.

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На праздничную сцену канала «Украина» выйдут любимые маски двух сезонов, среди которых триумфаторы проекта – меланхоличная Жирафа и величественное Солнце, а также магический Мольфар, мечтательный Месяц и многие другие потрясающие герои.

А еще зрители наконец познакомятся с 8 совершенно новыми масками, которые были созданы специально для новогоднего шоу – гламурным Мышонком на лыжах, ледяной красавицей Снежной Королевой, зажигательной Елочкой, ярким Новогодним шаром, королевским Пингвином, рождественским Оленем, загадочным Зеркальным человеком и Бурым Медведем в костюме Белого. Вместо привычных подсказок герои предложат звездным детективам и всем зрителям поиграть в веселые игры и викторины, чтобы мы смогли разгадать их личности. Но как и положено в Новый год, участники приготовили нам невероятные подарки – все они снимут свои маски сразу после выступлений!

Удивят сюрпризами и сами звездные детективы шоу «МАСКА». В новогодний вечер они выйдут на сцену и подарят нам как любимые хиты, так и совершенно новые композиции. Олег Винник и Оля Полякова представят долгожданную премьеру зажигательной дуэтной композиции «Длинноногое счастье», а VERKA SERDUCHKA и NK | Настя Каменских споют «Попа как у Ким» в новой аранжировке и презентуют уникальный номер на эту песню.

Еще один потрясающий сюрприз от детективов – дуэт DZIDZIO и Оли Поляковой с их совместной композицией «Щасливі люди». Но не менее зрелищными будут и сольные выступления всенародных любимцев – они зажгут на сцене со своими главными хитами и поздравят зрителей с Новым годом.

Новое перевоплощение и море шуток приготовил в праздничный вечер и ведущий проекта Владимир Остапчук. В костюме Снежинки он появится перед публикой и просто очарует всех своим образом.

Смотрите самую загадочную премьеру «Новорічна Маска» 31 декабря в 20:00 на канале «Украина»!

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