Хто зверху 11 сезон: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

31 декабря 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
пресс-служба Нового канала

31 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новогодний 20 выпуск шоу Хто зверху-11. 20 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 20 выпуске шоу Хто зверху-11: Новый канал подготовил для зрителей особый сюрприз – новогодний спецвыпуск развлекательного шоу для всей семьи "Хто зверху?" Рождественского настроения в эпизоде   будет хоть отбавляй. Зрителя ждут только тематические зимние конкурсы! В музыкальном раунде «Кнопка» будут звучать только новогодние треки, а личные истории звезд в «Правда чи брехня» будут о праздниках. Звезды примеряют на себя много необычных образов: эльфов, оленей и даже елок… Кстати, участниками новогоднего выпуска "Хто зверху?" стали Оля Полякова, Слава Каминская, Влад и Лилия Ямы, Евгений Сморигин и Дима Евтушенко. Интересно, кто кого в этой рождественско-гендерной борьбе – команда Сергея Притулы или Леси Никитюк?

20 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 31 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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