Хто зверху 11 сезон: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2021)
30 декабря 2021 01:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2021)
пресс-служба Нового канала
30 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 19 выпуск шоу Хто зверху-11. 19 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 19 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В 19-м выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: Снежана Бабкина, Валерия Товстолес и Анастасия Короткая. А в команде Сергея Притулы увидите Сергея Бабкина, Амадора Лопеса и Павла Костицына.
19 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 30 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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