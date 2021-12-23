Хто зверху 11 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2021)
23 декабря 2021 20:30
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 23.12.2021)
пресс-служба Нового канала
23 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 18 выпуск шоу Хто зверху-11. 18 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 18 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В 18-м выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: певицы Michelle Andrade и Lida Lee и актриса Оля Жуковцова. А в команде Сергея Притулы увидите: музыкантов Позитива и Филиппа Коляденко и ведущего проекта «Орел&Решка» Кирилла Макашова.
18 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 23 декабря в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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