Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска

Эксклюзив 23 декабря 2021 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска
пресс-служба Нового канала

Почему в 17-м выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 16.12.2021 Леся Никитюк «играла» за мужскую команду?

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16 декабря на Новом канале показали 17-й выпуск развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» В шуточную игровую борьбу вступили яркие звезды украинского шоу-бизнеса: телеведущий Григорий Решетник, певец Ivan NAVI и участник 11-го сезона проекта «Холостяк» Михаил Заливако. Мужскую команду, как всегда, возглавил Сергей Притула.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

В женской команде Леси Никитюк играли: актриса Ксения Мишина, телеведущая Надежда Матвеева и певица VIKTORIA (Вика Смеюха). Кто же все-таки был «сверху»?

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Уже в первом конкурсе «Руки-ноги» появилась «изюминка» выпуска. Леся Никитюк пошутила, что тайно влюблена в «холостяка». Когда в студии раздался громкий смех участников, стало понятно, что это будет главная фишка! Помимо шуток, в раунде круто себя проявила Ксения Мишина, которая складывала по три буквы в словах, демонстрируя прекрасную гибкость.

После этого раунда я хотел бы заявить, что ни мужчины, ни девушки не знают украинского языка, – прокомментировал Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан. – Вместо «діра» было «дира», а вместо «брови» – «брові».

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

В раунде «По губам» продолжился шуточный флирт. В то время как Решетнику и NAVI Никитюк загадывала слова «комета», «кутикула», «сопрано», «калина», «музей», Заливако должен был угадать: «любовь», «Леся», «свадьба», «невеста» и т.д. Все в зале падали со смеху. Если серьезно, то в этом раунде удивил Ivan NAVI, который угадывал слова почти с первого раза.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

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В конкурсе «Кнопка» мужчинам удалось угадать только одну песню группы «Антитіла» – TDME. В отличии от девушек, которые «взяли» такие хиты: Злата Огневич – «Солодка кара», Metallica – Nothing else matters, Артем Пивоваров – «Дежавю», Олег Винник – «Нино», Макс Барских – «Армагеддон».

То, что делает Миша с Лесей, фактически, Армагеддон, – пошутил после раунда Господин Судья. – Представьте, как сейчас тяжело девушкам. У них, можно сказать, нет капитана. Она играет за команду соперников.

В этом конкурсе победила женская команда.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Девушки настолько радовались своей победе в музыкальном раунде, что в конкурсе «Найди слово» рискнули нарушить правила.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Я не засчитываю девушкам три слова, потому что они делали это непоследовательно. Можно было вычеркивать только по одному слову, а Ксения Мишина, например, находила по три слова за один подход, – сказал Александр Педан. – Но даже несмотря на это, они побеждают со счетом 7:6!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

В пятом раунде «Обмен ролями» девушки должны были расставить ростовые фото солистов известных мировых групп (Scorpions, Metallica, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers и др.) к баннерам с названиями их коллективов.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

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А у мужчин было максимально оригинальное и забавное задание. Им показали портреты восьми украинских женщин-знаменитостей. Правда, они были в мужских обличьях (благодаря фотошопу – прим. ред.) Участникам нужно было угадать, где какая звезда.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Во втором музыкальном раунде «Музыкальный крокодил» сыграли Надежда Матвеева и Григорий Решетник. Чтобы показать песню группы The Hardkiss – «Make-up», Грише понадобилось всего семь секунд. Надежда Матвеева трек Нади Дорофеевой и MONATIK – «Глубоко» показывала 24 секунды. Чья победа? Очевидно!

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

На «Стеклянной доске» в этом выпуске побывали Вика Смеюха и Михаил Заливако. И тут все вспомнили о главной фишке выпуска! Леся Никитюк надела голубую, под цвет платья, фату и в ней читала вопросы. Что бы ни отвечал «холостяк», она засчитывала ему баллы. «Все ответы – правильные!» – подытожила ведущая. Но не Господин Судья…

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Михаил отвечал не так, как говорила Леся Никитюк. Ведущей очень хотелось, чтобы все было правильно, но это было всего лишь ее желание, – прокомментировал он.

Кто же все-таки победил в раунде после такого вердикта? Смотрите в выпуске «Хто зверху?»

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

В финале 17-го выпуска участники примерили образы огромных молотков. Кому удалось забить больше гвоздей в стену, тот и победил в игре. Результат можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска / пресс-служба Нового канала

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

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