Самые необычные и запоминающиеся празднования Нового года звезд Нового канала

Адский Шеф Алекс Якутов, ведущая реалити «Эксы» и психолог Наталья Ежова и ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов рассказали о самых запоминающихся встречах Нового года.

Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов строгий только с участниками реалити, в жизни же он – добродушный спаситель домашних животных. Ему не жаль ни времени, ни денег, чтобы подобрать и вылечить бездомную собаку. Не пожалел сил Алекс на поиски пса и в новогоднюю ночь.

Это было лет 10 назад, когда мы с супругой еще жили в Мариуполе. Отмечали Новый год дома, я приготовил еду – мы ждали гостей. Часов в 10 вечера решил выгулять собаку, чтобы спокойно сесть за стол и никуда больше не ходить. Когда вышел на поляну перед домом и отпустил питомца, начали запускать салюты. А пес боялся фейерверков просто ужасно! Как ломанулся в сторону и начал бегать по всему микрорайону. Я бегу за ним, а он – от меня, – вспомнил Адский Шеф. – Салюты при этом, как назло, грохочут, не останавливаясь. Бедолага не знал, куда себя деть. В итоге по улице бегал он, бегал я, бегала моя жена и даже наши гости-друзья. Пес заскочил в какой-то подъезд в соседнем микрорайоне и спрятался там. Я его еле нашел! Только после 12 ночи мы сели за стол и начали отмечать Новый год. Празднование было очень веселым и запоминающимся. Теперь никогда не выхожу с собаками после 10 вечера 31 декабря, потому что в это время начинаются салюты, а животные их очень боятся. Наука на всю жизнь.

Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала

До того, как стать ведущим «Орла и Решки», Кирилл работал на круизных лайнерах в составе танцевального шоу. Во время одной из рабочих поездок парню довелось встретить самый запоминающийся Новый год в жизни.

Нашими пассажирами всегда были немцы. И хотя Новый год для них не так важен, как Рождество, мы все равно готовили специальные номера для праздничного новогоднего выступления. Даже необычную сцену монтировали, детали которой во время выступления ходили вверх-вниз. На самой верхней палубе с лежаками и бассейном стояла еще одна сцена, а над ней висел огромный экран – там запускали отсчет времени, – рассказал Кирилл. – Так и отпраздновали посреди океана! Прикольно, что ты находишься черт знает где, но даже тут встречают Новый год! Когда находишься там – не осознаешь, привыкаешь и даже не замечаешь океан. Но если бы снять нашу новогоднюю вечеринку на дрон, выглядело бы идеально.

Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Отпраздновать Новый год вместе с любимой семьей в горах в Европе – не мечта ли? Но эту идеальную картинку могут подпортить местные традиции, о которых в свое время не знала психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова.

Мы с семьей любим встречать Новый год в горах. Зимние праздники у нас ассоциируются со снегом и катанием, поэтому стараемся это реализовать. Несколько лет подряд были в Буковеле, но как-то раз поехали в Андорру. Это маленькая и очень красивая страна-город с обалденными склонами. Интересно, что один спуск там может завести во Францию, а другой – в Андорру. Представьте, на одной каталке можно побывать в разных странах, – рассказала ведущая реалити Нового канала. – В общем, мы сняли дом, запланировали накрыть там красивый стол и встречать Новый год. Я пообещала семье оливье, селедку под шубой, много вкусностей. И вот после катания, по пути в супермаркет, мы узнали о необычной традиции в Андорре. Все магазины были закрыты! Ничего и никто не работает, а у нас вообще нет продуктов. За час до Нового года в поисках еды таки нашли заправку с открытым магазинчиком. Там была огромная очередь, которую мы выстояли. Купили сосиски, воду и сырные палочки – что еще можно найти на заправке (смеется). Так и встретили Новый год. Было неплохо! Мы наелись, напились, еще долго смеялись над ситуацией. Опыт просто бесценный.

Наталья Ежова / пресс-служба Нового канала

Напомним,