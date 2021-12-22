Лилия Ребрик поделилась деталями романтического отпуска с мужем в Барселоне

Ведущая Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким отправились в Испанию, чтобы провести романтический уикенд вдвоем.

Барселона – это город, который влюбляет себя с первого взгляда, говорит Лилия Ребрик . Он поражает удивительным сочетанием масштабов, от которых перехватывает дыхание, и уюта.

За два дня в столице Каталонии звездные супруги уже успели посмотреть немало культурных достопримечательностей.

Мы очень много ходили пешком – начали от Площади Каталонии и бродили по кварталам старой Барселоны. Видели фотопанно в виде поцелуя из фото счастливых людей, мостик вздохов и, конечно, строящийся уже 129 лет храм Саграда Фамилья. Там Андрей высказал очень интересное мнение, что на самом деле этот собор – как символ семьи, он не должен быть достроен, потому что семья – это вечный процесс, над ней постоянно нужно работать и никогда не останавливаться. Очень символично, на мой взгляд, – поделилась ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем Андреем / пресс-служба канала Украина

Также Лилия с Андреем уже успели сходить к морю, насладиться местными деликатесами и выпить вкусный кофе. А на сегодня у пары новые планы – ощутить настоящую испанскую страсть.

Мы приобрели билеты на Фламенко. Нам это очень близко по духу и темпераменту, хочется погрузиться в атмосферу Испании, так что с нетерпением ждем вечера, – отметила звезда.

Лилия Ребрик с мужем Андреем / пресс-служба канала Украина

Напомним,