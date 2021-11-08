МАСКА 2 сезон: Лилия Ребрик проговорилась мужу о своем участии в шоу

8 ноября 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Лилия Ребрик проговорилась мужу о своем участии в шоу
МАСКА 2 сезон: Лилия Ребрик в образе Феи
пресс-служба канала Украина

В третьем эфире наиболее таинственного шоу страны «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на канале «Украина», зрители и звездные детективы рассекретили удивительную Фею.

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Так стало известно, что в костюме волшебницы скрывалась любимая звездная ведущая программы «Ранок з Україною» и актриса Лилия Ребрик. Телезвезда рассказала, как скрывала от родных свое участие в проекте и как ее чуть не «поймали с поличным».

По словам Лилии, получив предложение спрятаться под одной из масок во втором сезоне масштабного проекта, она с удовольствием согласилась. Каждый участник или член съемочной группы подписывает контракт о неразглашении, но одному человеку Лилия рассказала свой секрет.

Муж знал, у нас такие отношения, что мы не могли иначе. Даже когда я подписывала контракт, сказала, что не смогу уходить допоздна на работу, и чтобы Андрей не знал, где я. Мы даже сели и начали обсуждать: «Ну что, старшенькой Диане будем говорить?» Он ответил: «Нет, никому». Ни родителям, ни детям, ни в театре, ни в «Ранку з Україною» – вообще никто ничего не знал. Сложнее всего, конечно, с детьми, потому что Диана очень любознательна. Она любит шоу «МАСКА», и еще в первом сезоне часто спрашивала: «Мама, а Троянда это ты?» – поделилась подробностями участия в шоу ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким / instagram.com/liliia.rebrik

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На съемочную площадку «МАСКИ» участников привозят на специальном авто, причем забирают их не из дома, а из разных неочевидных мест. Все одеты в огромны худи с капюшоном и маски, полностью закрывающие лица. Но оказывается, однажды Лилию чуть не «поймали с поличным».

Я принесла домой пакетик, на котором было написана «Фея». Поняла, что сейчас Диана заметит и начнет расспрашивать, поэтому быстро все вырезала, чтобы она не увидела. То есть, это такие постоянные конспирации, чтобы никто ничего не услышал и не увидел. В этом, на мой взгляд, и фишка проекта – сохранять эту таинственность даже не потому, что ты подписал контракт, а потому, что тебе самому интересно, – отметила ведущая программы «Ранок з Україною».

МАСКА 2 сезон: Лилия Ребрик в образе Феи / пресс-служба канала Украина

Напомним,

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