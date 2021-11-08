Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.11.2021
8 ноября 2021 00:39
Юлия Туренко
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.11.2021
instagram.com/tanci1plus1
7 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 10 выпуске Танці з зірками-2021 от 07.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.
5 пар в шоу "Танці з зірками-2021"
показали свои танцевальные номера. По условиям шоу, две пары, которые набрали наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – танцевали танец за жизнь. И делали они это одновременно, без подготовки, не зная, какой танец будет и какая музыка. Кто кого перетанцевал?
В 10 прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, и пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
К сожалению, шоу «Танці з зірками-2021» покинула пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.11.2021 / instagram.com/tanci1plus1