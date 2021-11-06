МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Феи

6 ноября 2021 23:09 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Феи
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Феи
пресс-служба канала Украина

6 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Феи – читайте подробности в нашем материале.

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6 ноября на канале Украина в эфир вышел 3 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА. На сцене выступила шестерка участников: высокотехнологичный Робот, бунтарь Котик, волшебная Фея, ироническое Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Фея и Котик. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 3 выпуске и раскроет свою личность Фея.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Феи скрывалась телеведущая, актриса, мастер спорта по художественной гимнастике Лилия Ребрик.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Феи / пресс-служба канала Украина

DZIDZIO лайкает все мои публикации в соцсети, возможно, благодаря этому ему удалось меня узнать, – смеясь, отметила Лилия Ребрик, и поделилась впечатлениями от участия в масштабном шоу. – В образе Феи сложнее всего было сдерживать свою энергию, которую я привыкла излучать, потому что маска достаточно холодная, крылья тяжелые – 10 килограммов, соответственно двигаться почти невозможно, потому что ты можешь в них кого-то забить. Помню, когда на репетиции впервые попробовала в костюме пройтись, была в шоке – крылья тянут назад, маска перекрывает горизонт, и ты почти ничего не видишь. Ориентироваться в пространстве очень сложно, но это просто невероятный опыт, которого у меня раньше не было. Как поет Лилия Ребрик – никто никогда не слышал, поэтому я очень счастлива, что смогла преодолеть себя.

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