Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 8 выпуске от 05.11.2021
5 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 8 выпуске - читайте в нашем материале.
И так, в 8 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 05.11.2021 проект покинул Олег Плахотнюк.
Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. И знаешь, я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Прости, у меня нет для тебя розы, – сказала Злата Олегу на Церемонии роз, и попрощалась с мужчиной.