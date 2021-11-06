Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 8 выпуске от 05.11.2021

6 ноября 2021 00:16 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 8 выпуске от 05.11.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 8 выпуске от 05.11.2021
пресс-служба канала СТБ

5 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 8 выпуске - читайте в нашем материале.

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С каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. Каждый мужчина старается открыться Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце.

И так, в 8 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 05.11.2021 проект покинул Олег Плахотнюк.

Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. И знаешь, я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Прости, у меня нет для тебя розы, – сказала Злата Олегу на Церемонии роз, и попрощалась с мужчиной.

Холостячка-2: кто покинул проект в 8 выпуске от 05.11.2021 / пресс-служба канала СТБ

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