Холостячка 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
2 ноября 2021 08:00
Юлия Туренко
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
пресс-служба канала СТБ
5 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Холостячка-2. 8 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 8 выпуске реалити Холостячка-2
: Вторая неделя в Одессе разжигает конкуренцию между мужчинами все сильнее, а еще больше – их жгучую страсть к Холостячке! Участники идут на всё, чтобы заполучить внимание желанной женщины. Кто из них без предупреждения переедет жить в соседнюю со Златой комнату? Кто организует невероятное свидание, на котором она почувствует себя настоящей принцессой? Кто устроит торги и попытается купить сердце любимой женщины? А кто, нарушая все правила и договоренности, неожиданно украдет Холостячку и проведет с ней незабываемую ночь? Это невозможно пропустить!
8 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 5 ноября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.