Холостячка 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

2 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

5 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Холостячка-2. 8 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске реалити Холостячка-2: Вторая неделя в Одессе разжигает  конкуренцию между мужчинами все сильнее, а еще больше – их жгучую страсть к Холостячке! Участники идут на всё, чтобы заполучить  внимание желанной женщины. Кто из них без предупреждения переедет жить в соседнюю со Златой комнату? Кто организует невероятное свидание, на котором она почувствует себя настоящей принцессой? Кто устроит торги и попытается купить сердце любимой женщины? А кто, нарушая все правила и договоренности, неожиданно украдет Холостячку и проведет с ней незабываемую ночь? Это невозможно пропустить!

8 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 5 ноября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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