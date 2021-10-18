Холостячка 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

18 октября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
instagram.com/zlata.ognevich

22 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Холостячка-2. 6 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске реалити Холостячка-2: Что значит жить с певицей? Какая обратная сторона популярности? И смогут ли мужчины принять концертный график Холостячки? На этой неделе Злата познакомит участников проекта со своей жизнью. И, неожиданно для себя, раскроет сокровенные тайны их личной жизни! Это будет неделя невероятных свиданий и неожиданных откровений. Кому из участников повезет побывать у Златы дома? А кто покинет проект, так и не вернувшись в дом к остальным мужчинам? Время срывать маски. И для этого на помощь Холостячке придет детектор лжи. Сможет ли Злата принять горькую правду? Что выберет – расстаться навсегда или дать второй шанс? И не пожалеет ли она о своем решении? Не пропустите!

6 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 22 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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