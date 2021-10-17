Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
17 октября 2021 07:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 6 выпуск от 19.10.2021
пресс-служба
19 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск проекта Эксы-3. 6 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 6 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В шестом выпуске проекта участники будут «прокачивать» доверие друг другу. Испытания покажут готовы ли эксы доверить даже свою жизнь партнеру. Будут преодолевать страхи и провоцировать друг друга. Кто покажет 100-процентное доверие, а кто по результатам недели покинет проект?
6 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 19 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.