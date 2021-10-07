Холостячка 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2021)

7 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2021)
Холостячка-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2021)
пресс-служба

8 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Холостячка-2. 4 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 4 выпуске реалити Холостячка-2: Четвертый выпуск лучшего  романтического реалити удивит неожиданным возвращением фаворита! А также откровенной историей и искренними слезами одного из мужчин. Чтобы удивить Злату Огневич, участники посоревнуются на ее творческом поприще! Не пропустите феерическое шоу-талантов. Кроме того, на проекте случится внезапное появление мага с предсказанием судьбы Холостячки. И, что самое интересное, это предсказание сбудется на ближайшем свидании, где один из мужчин подвергнет Злату опасности. Страсти накаляются с каждым днем все больше!

4 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 8 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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