Холостячка 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2021)
7 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
Холостячка-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 08.10.2021)
пресс-служба
8 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Холостячка-2. 4 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске реалити Холостячка-2
: Четвертый выпуск лучшего романтического реалити удивит неожиданным возвращением фаворита! А также откровенной историей и искренними слезами одного из мужчин. Чтобы удивить Злату Огневич, участники посоревнуются на ее творческом поприще! Не пропустите феерическое шоу-талантов. Кроме того, на проекте случится внезапное появление мага с предсказанием судьбы Холостячки. И, что самое интересное, это предсказание сбудется на ближайшем свидании, где один из мужчин подвергнет Злату опасности. Страсти накаляются с каждым днем все больше!
4 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 8 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.