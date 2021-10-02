Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 3 выпуске от 01.10.2021

2 октября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 3 выпуске от 01.10.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 3 выпуске от 01.10.2021
пресс-служба канала СТБ

1 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 3 выпуске - читайте в нашем материале.

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С каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. Каждый мужчина старается открыться Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце.

И так, в 3 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 01.10.2021 проект покинуло сразу двое мужчин.

На индивидуальном свидании с Павлом Богда, которое состоялось в начале недели, было много экстрима. И это понравилось Злате. Однако на второй части свидания, во время беседы, Злата увидела, что мужчина еще не совсем готов к серьезным отношениям, и отправила его домой, не дожидаясь Церемонии.

Павел / пресс-служба канала СТБ

А кому-то из мужчин не удалось выйти из "френд зоны". Так, Илья Закорецкий отправился домой с Церемонии роз. Злата была с ним откровенна и призналась, что он всегда вызывает у нее улыбку, но это улыбка исключительно дружеская.

Илья / пресс-служба канала СТБ

Напомним,

 

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