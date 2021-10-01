Наталка Денисенко – о кризисе в отношениях с мужем: У нас не цветочки-бабочки, у нас ссоры и конфликты

Актриса Наталка Денисенко рассказала журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, как изменились ее отношения с супругом.

Последний год оказался для семьи Наталки Денисенко и Андрея Фединчика очень стрессовым. Сначала, в ноябре 2020-го, вся семья заболела коронавирусом.

А уже следующее испытание ждало Наталку в июле этого года. Все таблоиды запестрели скандальным заголовком: «Полуголая звезда сериала «Клан ювелиров» актер Андрей Фединчик устроил на дороге скандал с матом и дракой!». На видео, которое попало в сеть, было четко видно, как актер ехал зигзагами на электросамокате по проезжей части, а когда водитель авто, которое следовало сзади, посигналил, Фединчик подбежал к нему и с агрессией начал вытаскивать из машины. Далее началась потасовка между сердитыми водителями и известным актером. А из уст полуобнаженного Фединчика постоянно вырывалась нецензурная брань.

Андрей Фединчик

Наталка впервые решилась прокомментировать ту ситуацию:

Просто мой супруг очень устал. Этот вирус разрушил все твои клетки, а тебе надо идти на работу снова, вставать в 6 утра, текст учить. Андрей вообще склонен к переживаниям. У нас очень много работы, и я видела, что с ним что-то происходит. Что ему необходим отдых, ему надо переключиться. Он хотел поехать на дачу, немного с природой побыть. И не получалось. Это все, конечно, накапливается в тебе, и надо этому как-то выйти. У него есть такое, что просто включается тумблер агрессии, и все, он ничего не может с собой поделать. Но у каждого свои скелеты в шкафу и тараканы в голове. Кто-то тихонько идет и делает одно, а у кого срывает крышу, и он может выпить и сделать так. Андрей вообще в зрелом возрасте перестал часто употреблять алкоголь, так как он говорит, что это уже не тот возраст. А здесь из-за того, что уже накопилось, он просто выпил очень много алкоголя, и это затуманило ему разум.

Наталка Денисенко с сыном и мужем

Когда же утром Андрей оправился после скандала, и начал просить совета у любимой - Наталка не поддержала мужа. И даже осудила его. Актриса признается, что в тот период их с Андреем семья переживала переломный момент.

Мы во всех интервью с Андреем говорили, что мы не идеальная семья, у нас не цветочки-бабочки, у нас ссоры, конфликты. И это нормально. И я открыто об этом говорю, чтобы женщины не думали, что Андрей Фединчик и Наталка Денисенко такая идеальная семья, почему у нас не так? А мы ссоримся постоянно. И да, это кризис был. Возможно, я думаю тоже это сыграло роль в его эмоциональном состоянии, что я много работаю, нет такой сильной поддержки энергетически. Потому что мы же все чувствуем, и мы, как актеры, вообще очень тонко чувствуем энергию друг друга. А большая часть меня уходит на работу, здесь сын Андрюша, и немного там Андрею Фединчику что-то перепадает. И у него тоже много работы, и он не включается в семейные отношения. И, возможно, спустя годы тоже проходит это. Мы вместе 6 лет, и это как раз тот период, когда наступает разочарование в партнере, когда ты видишь перед собой настоящего человека, который ходит в туалет, простите, который имеет своих тараканов, а не идеальную принцессу, такую замечательную женщину. Очень много составляющих. Нет идеальных людей, но есть идеальные люди для тебя, - говорит Денисенко на телеканале «Украина».

Наталка Денисенко с сыном

Наконец, тот жестокий урок помог обоим пересмотреть недостатки в их отношениях. Сделать выводы и идти дальше. А Андрей Фединчик все же обратился за помощью к психотерапевту.

Он сейчас до сих пор проходит курс психотерапии. Это не волшебная таблетка, что ты выпил, и все сразу у тебя классно. Но это трудно для него. Это такой жизненный урок для него. Будем откровенны, если бы это был какой-то дядя Петя, который пошел, выпил и покричал посреди дороги, лез драться, то никто бы об этом не вспомнил. А тут вышел актер Андрей Фединчик, прекрасный человек, семьянин, прекрасный отец, и конечно все: «О, сейчас мы сделаем сюжет, ой, Андрей Фединчик прокололся, сейчас мы на всю страну все это расскажем». Конечно, какой материал! Поэтому с иронией я к этому отношусь, и уже с благодарностью, потому что это хороший урок, - поделилась Денисенко.

Наталка на собственном горьком опыте предостерегает всех женщин: несмотря на тотальную занятость на работе и постоянное внимание вашим детям, никогда не стоит забывать о любимом мужчине, который рядом с вами. А еще, фокусироваться только на лучших чертах характера своей второй половинки.

Мы же все не святые. Принимать и любить несмотря ни на что. Потому что очень легко найти, мужчин и женщин множество. Очень просто сказать: «Ты меня задолбал», и пойти менять их, как перчатки. Где-то есть лучше, где-то хуже. Но твое - оно одно. Я думаю, что действительно, у меня очень классный супруг, я его люблю. Спасибо, что он у меня есть. Когда ты думаешь, что твой супруг хороший, тогда это работает. Поэтому, если ты будешь готовить пирожки, встречать мужа в красивом платье - это все конечно работает, но, если ты не будешь так думать, то ничего не будет работать, - говорит актриса

Напомним,