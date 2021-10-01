Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade побывала на жутких похоронах в Непале

Ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Мишель Андраде до конца жизни запомнит поездку в Непал. И вот почему

На этот раз неугомонная парочка ведущих Нового канала – Кирилл Макашов и Michelle Andrade – отправились за приключениями в горный и просветленный Непал. Местные – глубоко верующие индуисты. Они верят: то, как ты ведешь себя в этой жизни, отразится на следующей. А смерть для них – просто перерождение.

Чтобы ближе познакомиться с верованиями непальцев, Michelle Andrade пришла в главный храм Непала Пашупатинатх, который находится в Катманду. Для местных это, в первую очередь, место грусти. Ведь там они прощаются со своими родственниками.

Здесь их не закапывают в землю, как у нас, а сжигают на дровяном костре, – объясняет ведущая «Орла&Решки». – Быть сожженным на одной из бетонных платформ – мечта каждого непальца. Индуисты верят, что после смерти можно переродиться козленком или травинкой, но если тебя сожгут в этом храме, это гарантия, что ты точно переродишься человеком.

На сжигание одного человека нужно 400 кг дров и пакет с маслом, которое кладут на тело, чтобы помочь огню разгореться. Кремация стоит около 20 тысяч непальских рупий – 170 долларов. Это средняя зарплата в Непале, поэтому возможность стать в следующей жизни человеком доступна не всем.

Попасть на кремацию может каждый, ведь она проходит прямо под открытым небом на территории храма, – рассказывает Michelle Andrade. – Честно говоря, я не хотела туда идти – было жутко от одной мысли о происходящем... Шла вдоль костров, а на меня летел пепел человека! Но для непальцев это нормально. А вот я видела такое впервые в жизни.

Пепел, который остается после кремации, бросают в реку.

Я заметила людей, которые копошились в воде. И они там не рыбу ловили, а охотились за золотыми зубами и украшениями, которые попали в воду вместе с останками тел после кремации, – потрясенно рассказала ведущая.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,