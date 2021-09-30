Битва экстрасенсов 21 сезон: Лилия Подкопаева – о доме в Атланте, операции дочери, усыновлении ребенка, страшном нападении

В 21 сезоне «Битвы экстрасенсов» Мистером Х, а точнее Миссис Х, стала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Какие детали из жизни раскрыла экстрасенсам известная украинская гимнастка?

Позади первый выпуск проекта «Битвы экстрасенсов-21» и его отборочный этап. По традиции 12-ку сильнейших экстрасенсов этого сезона отбирали в трех испытаниях: ширма, поиск живой и неживой энергии и Мистер Х.

Будучи Миссис Х, Лилия Подкопаева рассказала подробности из личной жизни, которые ранее в своих интервью обходила.

Про Атланту как второй дом

Моя золотая, любимая Атланта дала мне многое: прежде всего, нашей стране мы привезли золотые медали; я несколько лет назад переехала в Атланту и встретила там своего мужа.

Персик – это символ штата Джорджия, где я выступала в Атланте и где сейчас проживаю. Полтора года назад мы высадили порядка 10–15 деревьев персика.

пресс-служба канала СТБ

Про усыновление первого ребенка

У меня трое детей. Старший мальчик – моя надежда и опора, ему будет 16 лет. Это мое сердце и моя душа. Врачи говорили, что у меня не будет детей. И мы с Тимофеем Нагорным приняли решение усыновить ребенка. С детским фондом ЮНИСЕФ мы ездили по детским домам Украины, и я встретила своего сына, он меня тогда выбрал, взял за руку. Ему было всего 6 месяцев. И буквально через год родилась Каролина. Считаю, тогда произошло настоящее чудо.

пресс-служба канала СТБ

Про неталантливость и поддержку семьи

Не была талантливая, я была слабенькая. Растяжка слабая, плечевой пояс слабый, только ножки были крепкие и сильные. И я была очень болезненным ребенком. Но глаза горели – они всех зажгли. Вся семья болела и переживала за меня. Вся семья работала на достижение успеха. Лиля была на диете – все семейство сидело на творожке, который был сделан на паровой бане из кефира.

За месяц до моего триумфа в Атланте умирает моя бабушка. Для меня этот человек был очень дорог, именно она привела меня в зал спортивной гимнастики и она сказала тренерам, что мы сюда пришли не для здоровья, а за медалями и большими успехами.

instagram.com/podkopayeva_official

Про операцию дочери

Случилось несчастье… Больше года назад у моей 13-летней дочки Каролины лопнул сосуд, и это кровяное пятно давило и вызывало болевые ощущения. Операция длилась 4 часа – эмоционально это очень страшно, больно и тяжело. Ты находишься в какой-то прострации. Операция прошла успешно, и моего ребенка спасли. Я тогда готова была руки целовать врачам.

instagram.com/podkopayeva_official

Про работу со звездами

Мы заканчивали тренировочный процесс, и потом тренерский состав говорит мне повернуться. Я поворачиваюсь, смотрю: стоит женщина – тоненькая, невысокого роста, как гимнасточка, – это Мадонна. И Антонио Бандерас своих детей приводил ко мне.

Про первый брак с бизнесменом Тимофеем Нагорным, развод и нападение после него

Человек в состоянии влюбленности где-то слеп и глух, и он видит только то, что хочет видеть. Сейчас я это точно знаю… Это моя история первого замужества. В старших мужчинах я искала и составляющую отцовства, кто позаботится и убережет. Не все разделяли мои эмоции по поводу этого человека. Но пока ты сам не обожжешься, ты никого не слышишь и не хочешь услышать. Мне всегда хотелось, чтобы у моих детей была полноценная семья. И я сделала все возможное, чтобы сохранить этот брак, но не сложилось.

instagram.com/podkopayeva_official

Друзей стало меньше, так называемых, когда произошел развод мой – громкий и очень грязный. И слава Богу. Я пряталась, а это все выносилось наружу, я пыталась это все не комментировать, но комментировала другая сторона с упоением.

Про страшное избиение

Было трое мужчин, которые напали на меня, избили и угнали машину. Я тогда летала, как мячик, между ними. Они били меня даже ногами по всему телу и лицу. После этого были операции. Мне приписывали, что я сделала инсценировку своего нападения, и я всегда говорила, что если это пиар, то давайте пиариться вместе.