Битва экстрасенсов 21 сезон: Лилия Подкопаева – о доме в Атланте, операции дочери, усыновлении ребенка, страшном нападении
В 21 сезоне «Битвы экстрасенсов» Мистером Х, а точнее Миссис Х, стала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Какие детали из жизни раскрыла экстрасенсам известная украинская гимнастка?
Будучи Миссис Х, Лилия Подкопаева рассказала подробности из личной жизни, которые ранее в своих интервью обходила.
Про Атланту как второй дом
Моя золотая, любимая Атланта дала мне многое: прежде всего, нашей стране мы привезли золотые медали; я несколько лет назад переехала в Атланту и встретила там своего мужа.
Персик – это символ штата Джорджия, где я выступала в Атланте и где сейчас проживаю. Полтора года назад мы высадили порядка 10–15 деревьев персика.
Про усыновление первого ребенка
У меня трое детей. Старший мальчик – моя надежда и опора, ему будет 16 лет. Это мое сердце и моя душа. Врачи говорили, что у меня не будет детей. И мы с Тимофеем Нагорным приняли решение усыновить ребенка. С детским фондом ЮНИСЕФ мы ездили по детским домам Украины, и я встретила своего сына, он меня тогда выбрал, взял за руку. Ему было всего 6 месяцев. И буквально через год родилась Каролина. Считаю, тогда произошло настоящее чудо.
Про неталантливость и поддержку семьи
За месяц до моего триумфа в Атланте умирает моя бабушка. Для меня этот человек был очень дорог, именно она привела меня в зал спортивной гимнастики и она сказала тренерам, что мы сюда пришли не для здоровья, а за медалями и большими успехами.
Про операцию дочери
Случилось несчастье… Больше года назад у моей 13-летней дочки Каролины лопнул сосуд, и это кровяное пятно давило и вызывало болевые ощущения. Операция длилась 4 часа – эмоционально это очень страшно, больно и тяжело. Ты находишься в какой-то прострации. Операция прошла успешно, и моего ребенка спасли. Я тогда готова была руки целовать врачам.
Про работу со звездами
Мы заканчивали тренировочный процесс, и потом тренерский состав говорит мне повернуться. Я поворачиваюсь, смотрю: стоит женщина – тоненькая, невысокого роста, как гимнасточка, – это Мадонна. И Антонио Бандерас своих детей приводил ко мне.
Про первый брак с бизнесменом Тимофеем Нагорным, развод и нападение после него
Друзей стало меньше, так называемых, когда произошел развод мой – громкий и очень грязный. И слава Богу. Я пряталась, а это все выносилось наружу, я пыталась это все не комментировать, но комментировала другая сторона с упоением.
Про страшное избиение
Было трое мужчин, которые напали на меня, избили и угнали машину. Я тогда летала, как мячик, между ними. Они били меня даже ногами по всему телу и лицу. После этого были операции. Мне приписывали, что я сделала инсценировку своего нападения, и я всегда говорила, что если это пиар, то давайте пиариться вместе.