Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)

20 сентября 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
пресс-служба канала СТБ

26 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 1 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске проекта Битва экстрасенсов-21: В эфир телеканала СТБ возвращается легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным. Слоган нового сезона: Вызов бросаешь ты! Все годы, сколько существует проект, зритель задает себе вопрос: правда ли все то, что он видит на экранах, настоящие ли экстрасенсы? Уже в это воскресенье, впервые в истории проекта, обычные люди будут лично проверять сверхспособности участников реалити. Испытание с ширмой, поиск живой и неживой энергии, «мистер Икс» – эти и многие другие задания предстоит пройти участникам нового сезона «Битвы экстрасенсов»!

1 выпуск 21 сезона проекта Битва экстрасенсов смотрите 26 сентября в 18:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Битва экстрасенсов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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