Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Битва экстрасенсов-21: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021) пресс-служба канала СТБ

26 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 1 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.