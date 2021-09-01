Битва экстрасенсов 21 сезон: телеканал СТБ рассекретил дату премьеры шоу

1 сентября 2021 16:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Битва экстрасенсов 21 сезон: телеканал СТБ рассекретил дату премьеры шоу
Ведущий Павел Костицын
пресс-служба канала СТБ

26 сентября в эфир телеканала СТБ возвращается легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным. Слоган нового сезона: Вызов бросаешь ты!

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Все годы, сколько существует проект «Битва экстрасенсов», зритель задает себе вопрос: правда ли все то, что он видит на экранах, настоящие ли экстрасенсы? 

Этой осенью, впервые в истории проекта обычные люди станут его экспертами и будут придумывать для экстрасенсов каверзные задания, чтобы в ходе испытаний лично проверить сверхспособности участников реалити.

Я знаю, что зрители успели соскучиться по этому проекту. Совсем скоро мы в очередной раз покажем, что люди с экстрасенсорными способностями, которые могут чувствовать больше, заглядывать в будущее и анализировать прошлое, существуют. В каждом эпизоде те, кто всегда был просто зрителем, смогут испытать наших экстрасенсов. Всех, кто хочет убедиться в существовании экстрасенсов, милости прошу на премьеру, – рассказал ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын.

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Испытание с ширмой, поиск живой и неживой энергии, «мистер Икс» – эти и многие другие задания предстоит пройти новой 12-ке участников. Родовые белые и черные ведьмы, светлый жрец Египта, звуковой инженер Таро, участники, которые работают со славянско-скандинавскими языческими богами, древними богами и Руническим оракулом сойдутся в поединке, чтобы выбороть звание самого сильного экстрасенса 21-ого сезона «Битвы экстрасенсов».

Напомним,

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