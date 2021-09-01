Битва экстрасенсов 21 сезон: телеканал СТБ рассекретил дату премьеры шоу
26 сентября в эфир телеканала СТБ возвращается легендарный мистический проект «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным. Слоган нового сезона: Вызов бросаешь ты!
Этой осенью, впервые в истории проекта обычные люди станут его экспертами и будут придумывать для экстрасенсов каверзные задания, чтобы в ходе испытаний лично проверить сверхспособности участников реалити.
Я знаю, что зрители успели соскучиться по этому проекту. Совсем скоро мы в очередной раз покажем, что люди с экстрасенсорными способностями, которые могут чувствовать больше, заглядывать в будущее и анализировать прошлое, существуют. В каждом эпизоде те, кто всегда был просто зрителем, смогут испытать наших экстрасенсов. Всех, кто хочет убедиться в существовании экстрасенсов, милости прошу на премьеру, – рассказал ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын.
Напомним,