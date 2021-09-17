Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2021)

17 сентября 2021 18:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.09.2021)
пресс-служба

19 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Ведущий и эксперты в студии возьмутся за дело убийства 56-летней мамы пятерых детей. Ольга Ющенко из села Великая Бугаевка бесследно исчезла. После трех дней усиленных поисков полиции мертвое тело женщины нашли в собственном дворе, закопанное в теплице. Ее руки и ноги были связаны скотчем, а на голове – мусорный пакет. Теперь родные дети умершей приписывают ее смерть своей самой младшей сестре – 18-летней Оле. Могла ли дочь так жестоко убить свою мать, разберутся в студии «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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