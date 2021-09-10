Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

12 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : 12-летняя школьница Саша с Житомирщины обвиняет своего родного отца в страшном преступлении - девочка уверяет, что полгода назад он ее изнасиловал! Всю правду недавно она решилась рассказать своей старшей сестре. Во всех подробностях этой истории разберутся ведущий и эксперты в студии "Один за всех".

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.