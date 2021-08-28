Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)

29 августа на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : эксперты проекта во главе с ведущим Сергеем Костырой будут разбираться в жуткой трагедии, которая потрясла всю Житомирщину. Месяц назад Ольга Шульга потеряла сына. 14-летнего мальчика спустя сутки нашли в заброшенном здании. Тело было настолько изуродованное, что даже следователи поразились жестокостью убийства. На теле Дани не было живого места! Кто решился на зверскую расправу? Это предстоит выяснить нашим экспертам.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 29 августа в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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