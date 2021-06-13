Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)

13 июня 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)
пресс-служба

13 июня на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Проект возьмется за громкое дело, о котором не умолкают новости уже несколько недель: в центре Одессы 31-летняя Кристина Андреева в пьяном бреду ходила по соседям со своими двумя дочерьми и продавала их! 11-летнюю Валерию и полторагодичную Николь женщина готова была отдать за 40 тысяч гривен и бутылку крепкого алкоголя. Какое будущее ждет деток и их мать, разберутся эксперты и ведущий в студии “Один за всех”.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 13 июня в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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