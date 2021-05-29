Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2021)

29 мая 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2021)
пресс-служба

30 мая на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 37-летний Сергей Черный из Хмельницкой области обратился на проект «Тайны ДНК», чтобы провести тест ДНК с его тремя детьми от первого брака и узнать, являются ли они ему родными. Генетическая экспертиза показала, что двое сыновей, Илья и Артем не родные Сергею. Несмотря на это, мужчина на всю страну пообещал, что не откажется от детей и не сдаст их в интернат, а продолжит воспитывать с женой. Спустя месяц после выхода этого выпуска и семья Сергея и Кати оказалась в эпицентре скандала. Илья и Софийка четыре дня страдали от страшных мук воспитания своего отца, не ходили в школу и не могли сидеть. А все из-за боли от ожогов и огромных пузырей на телах детей.

В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий разберутся, кто так жестоко поиздевался над детьми. Кто в семье окажется тираном: Сергей, Катя или 8-летний Илья? В каких преступлениях обвинит ребенка собственная семья? И кто понесет наказание за насилие над детьми?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 30 мая в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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