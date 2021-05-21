Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.05.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.05.2021)

23 мая на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : ведущий и эксперты в студии разберутся в семейном конфликте пары Виктории и Ивана с Полтавщины. В браке супруги более 10 лет, воспитывают вместе пятерых детей, а сейчас еще и ждут шестого - Виктория на 5 месяце беременности. Но месяц назад эту идиллию разрушила одна ссора, после которой Иван забрал детей от Виктории и переехал жить к маме. Что такого ужасного о маме рассказали ему дети, узнаем в "Один за всех".

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 23 мая в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.