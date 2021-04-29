Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.05.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.05.2021)

2 мая на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Героиня программы - 32-летняя многодетная мама Анна Ищенко. Со своим вторым мужем 35-летним Максимом они ждут рождения четвертого ребенка. Но недавно их семья начала распадаться: бывший муж Анны и отец ее старшей дочери 10-летней Таи забрал ребенка к себе и обвинил Максима в педофилии. Чтобы спасти возлюбленного от тюрьмы, женщина обратилась в проект «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 2 мая в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.