Один за всех: мама-пьяница оставила своих троих детей одних дома на неделю

Один за всех: мама-пьяница оставила своих троих детей одних дома на неделю

9 мая в 20:00 в новом выпуске остросоциальный проект возьмется за скандальную историю, которая случилась в Вышгороде: мама оставила детей на старшего ребенка и ушла в загул.

Полиция забрала 5, 9 и 14-летних мальчиков от мамы, а на маму составили административный протокол за статьей «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Решить судьбу мальчиков взялся помочь и проект «Один за всех»

Три недели назад 14-летнего Мишу, 9-летнего Артура и 5-летнего Кирилла голодных и обессиленных одних дома нашла служба по делам детей. Родная мама оставила их дома с куском сухого хлеба и водой. Выжили дети только благодаря небезразличным соседям.

Ото самі залишилися голодні. Знайшли на вулиці якихось 5 гривеньі пішли в магазин. Але що вони там на 5 гривень куплять? Що таке 5 гривень зараз? Навіть зі скотиною так не вчиняють, – рассказывает проекту один из соседей.

На седьмой день соседи после того, как увидели голодных детей, вызвали чиновников. Сейчас братики живут в центре реабилитации.

Бруду на них було з палець! Ми запитали у них що вони ще їли? Вони відповіли «нічого». На питання «що ви їли вчора?» відповідь була такою ж – «нічого». Ми були в шоці, діти сидять кілька днів самі в холодній хаті, голодні, а мати десь гуляє. Ми відразу вирішили вилучати всіх дітей. Такій мамі їх залишати не можна, – рассказывают работники реабилитационного центра.

Сами дети тоже просят проект спасти их от родной мамы: 14-летний Миша со слезами на глазах уверяет, что им будет лучше в интернате, чем рядом с мамой. А вот сама 38-летняя мама Наталья опровергает все обвинения в ее адрес. Женщина уверяет, что оставила детей лишь на день, а скандал из этой истории раздул ее старший сын. Таким образом мальчик мстится маме за то, что она его ругала.

Це брехня. Мене не було день. Я попросила сина побути з меншими поки піду у справах. Бо я ж мати одиначка, а він уже 14-річний міг і посидіти. Він дуже складний підліток – я не маю сили вже з ним. А він розіграв комедію на все село і виставив мене поганою мамою. Через нього я втратила менших. Жити без них не можу… – признается мама Наталья.

В Законе Украины четко прописано, что малолетний ребенок должен быть в сопровождении родителей или опекунов по документам. Родители ответственны за своего ребенка. Ни в коем случае его нельзя оставлять одного или кому-то передавать. Наша мама передала детей другому ребенку постарше и несколько дней отсутствовала дома. Я не думаю, что она была занята чем-то настолько важным, чем можно оправдать свое отсутствие рядом с детьми. С правоохранительной точки зрения действия мамы – незаконные, – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий разберутся, куда пропала женщина и насколько долго ее не было дома на самом деле. Почему дети называют свой дом каторгой? И где они будут жить теперь: дома или в интернате?

Выпуск смотрите уже в это воскресенье, 9 мая, в 20:00 на телеканале СТБ.