МастерШеф. CELEBRITY: самые яркие украинские звезды станут участниками проекта на СТБ

Телеканал СТБ готовит грандиозный летний сюрприз для всех украинцев – звездный сезон легендарного кулинарного проекта «МастерШеф».

Впервые на украинском ТВ самые яркие знаменитости шоу-бизнеса и актеры, телеведущие и участники любимых зрителями проектов, популярные танцоры и семейные пары соберутся на самой известной кухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты.

“МастерШеф” – это гигантский проект и особая гордость телеканала СТБ. На протяжении 10 лет он остается самым любимым кулинарным проектом страны и хитом для спонсоров. За это время мы не только вырастили новое поколение шефов, изменили отношение украинцев к приготовлению и подаче блюд, но и серьезно расширили линейку кулинарным соревнованием профессионалов, детей и молодежи. Звездный сезон “МастерШеф” был нашей давней мечтой, которая в условиях карантинных съемок стала и большим вызовом для продакшена, ведь команде необходимо было собрать в короткий промежуток времени огромное количество селебритис на одной площадке. И мы с гордостью готовимся представить результат. Мы не стали менять привычное для зрителя расположение проекта в сетке (весна – профессионалы, осень – аматоры) и дополнили кулинарный слот СТБ летним сезоном. Уверена, такой развлекательно-соревновательный формат с участием самых известных украинских звезд поможет всем нам немного отвлечься от сложностей из-за пандемии, расслабиться и получить этим летом заряд позитива и легкости, – комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В каждом выпуске проекта «МастерШеф. CELEBRITY» соревноваться в кулинарном мастерстве будут две звездные команды. Им предстоит полностью окунуться в неповторимую атмосферу кухни «МастерШеф» и сразиться в легендарных конкурсах проекта. Например, разгадать «кулинарного крокодила», приготовить блюдо без традиционных девайсов или же выиграть эстафету.

В кулинарных баталиях скрестят ножи мегазвезды: Джамала, Алина Гросу, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Алена Шоптенко и другие.

Кто из звезд окажется лучшим кулинаром, определят судьи: именитый шеф-повар, бессменный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и шоумен и любимый ведущий СТБ Дмитрий Танкович.

Победитель получит эксклюзивный девайс истинного «МастерШефа», который станет предметом зависти среди звезд шоу-бизнеса, – серебряную сковороду!

Премьера «МастерШеф. CELEBRITY» запланирована на лето 2021 года.